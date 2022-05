Janševa vlada bi se spominjala žrtev komunističnega nasilja

Predlog je formalno pripravilo ministrstvo za kulturo Vaska Simonitija.

Gre za spomin na poboj slovenskih Romov na Igu. Te naj bi v soteski Iške po navedbah vladne komisije za prikrita grobišča maja leta 1942 ustrelili partizani. Šlo naj bi za 53 Romov.

Sklep vlade. FOTO: Arhiv Dela

Zakaj so bili Romi izbrani kot žrtvena skupina? Odgovor se menda skriva v njihovem načinu življenja, je pred leti pojasnil zgodovinar Mitja Ferenc, saj so se menda partizani, ki so se skrivali, bali, da bi jih Romi lahko izdali italijanski okupacijski oblasti in ji razkrili podrobnosti o gibanju partizanskih enot.

»Njihovo potovanje iz kraja v kraj bi lahko Italijani uporabili za ovaduštvo – bodisi pod prisilo ali pa ob obljubi pridobitve. To je bil tudi v partizanski literaturi, ki te dogodke sicer le bežno omenja, največkrat vzrok, da so Rome določili za smrt,« je za MMC pred leti pojasnil Ferenc in ocenil, da je »povsem nesprejemljivo in necivilizacijsko«, da je šlo za celotne družine.

Grobišče v Mostecu (fotografija je simbolna). FOTO: Arhiv Jožeta Dežmana

»To je zločin, ki ga je treba obsoditi, in tukaj ni nobene dileme,« je dodal.

Po do zdaj znanih podatkih je ob začetku druge svetovne vojne na Slovenskem živelo od 300 do 400 Romov. Približno 150 pobojev so menda krivili partizani, nekaj manj kot sto pa Italijani, vendar zanje ovaduštvo ni bilo motiv. »Okupatorji so imeli popolnoma rasističen ključ. Ob holokavstu še načrtno uničenje populacije Romov in Sintov, to je bil tudi evropski proces, načrten genocidni ukrep,« je leta 2017 za MMC pojasnil predsednik komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman.