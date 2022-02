Januarja je najbolj odmevala izjava Sandija Češka

Pregled misli naših sogovornikov in avtorjev člankov v januarju je tudi odsev aktualnih življenjskih razmer doma in po svetu. Vstopili smo v vročo politično, supervolilno leto, zato ni nenavadno, da je zelo odmevala izjava drugega najbogatejšega Slovenca Sandija Češka, ki se je aktivneje vključil v delovanje Socialnih demokratov.

Češko je sicer dolgoletni član SD, po novem pa je tudi predsednik strokovnega sveta stranke. Uspešni podjetnik o politiki razmišlja širše od ozkega slovenskega konteksta. »Moje izhodišče za vse razmisleke, predvsem o Sloveniji, izhaja iz prepričanja, da smo priča največjim spremembam v zgodovini človeške civilizacije. V naslednjem desetletju, morda dveh, se bo povsem spremenilo vse, kar vemo, zaznamo in živimo, od geopolitičnih razmerij na eni strani do družin in nas posameznikov. Danes smo morda v zadnji fazi procesa, ki ga je začela Margaret Thatcher, ko je izjavila, da družba sploh ne obstaja, da ni več potrebe zanjo skozi perspektivo kapitala. Ena od mikro nadaljevanj te teze je izjava Janeza Janše, da obstaja pravica posameznika do informacij, ni pa nekih posebnih pravic za medije,« je v lanskem pogovoru s kolegico Suzano Kos na straneh Sobotne priloge analiziral Češko.

Vsaka institucija ali družbena formacija, od države, šole, podjetja, zdravstva do družbenih odnosov, bo po njegovem mnenju na novo definirana. Veliko tega bo preprosto izginilo, korporacije bodo prevzele skoraj vse funkcije države. »Te spremembe se bodo večinoma dogajale na diktatorski način, saj sprememb v velikih družbah, kot so ZDA, Kitajska ali Rusija, ni mogoče izvesti drugače. Obstaja pa tudi alternativa, v teh velikih novih kolosih bo namreč veliko niš. Tako kot so v zgodovini, ob velikih sistemih, uspešno obstajale tudi majhne državice,« pravi Češko. V Sloveniji je treba odpreti vrata civilni družbi in gospodarstvu, imamo veliko izkušenj in zadeve po njegovem mnenju lahko rešujemo po švicarskem modelu.

Češka v SD ne jemljejo kot konkurenta predsednice stranke Tanje Fajon v morebitnem naskoku na premierski položaj. Z vrnitvijo Roberta Goloba kot vplivnega gospodarstvenika na politični parket se je soj medijskih žarometov povsem preusmeril na nekdanjega predsednika uprave družbe Gen-I, ki s svojim Gibanjem Svoboda odkrito načrtuje zmago na aprilskih parlamentarnih volitvah. Češko je 13. januarja dopolnil 61 let, javnosti je verjetno najbolj znan kot začetnik televizijske prodaje pri nas in po prodajni uspešnici kosmodisk. Leta 2019 je skupaj s svojo partnerko Livijo Dolanc finančnim skladom prodal svoj 55-odstotni delež Studia Moderna. Po oceni Financ je prevzemna cena znašala 245 milijonov evrov.