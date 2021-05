Denar za kakovostno informiranje Novi24, Zavodu Iskreni, Družini ...

Na ministrstvu za kulturo so objavili seznam prejemnikov sredstev z javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2021. Da letos med prejemniki sredstev ni Dela, Dnevnika, Mladine, Radia Študent, številnih lokalnih radijskih postaj posebnega pomena in nekaterih kulturi namenjenih spletnih portalov, kakršen je, denimo, Vrabec Anarhist, je bilo znano že prejšnji teden, danes pa so se ugibanja, da bodo sredstva prejeli zlasti mediji blizu vladajočim strankam, izkazala za dokaj resnična.Delež sredstev bodo prejeli mediji in založbe, povezani s stranko SDS, med prejemniki sta, denimo, NovaTV24.si, založba Nova obzorja, ki je v solastništvu te stranke. Ponovno bo javni denar dobil Zavod Iskreni, ki ga je soustanovil minister za delo Janez Cigler Kralj iz stranke NSi . Praznih rok ne bo ostala niti zunajparlamentarna Slovenska ljudska stranka, sredstva bo namreč prejel tudi njen »think-tank« Inštitut dr. Antona Korošca.Med prejemniki sredstev z medijskega razpisa so tudi Duhovno prosvetni center Dom sv. Jožef, Radio Ognjišče, podjetje Družina, družba Planet TV, v lasti madžarske televizijske hiše TV2, provladni spletni portal Časnik.si, podjetje Pro TV s televizijsko oddajo Faktor, na kateri je Norma Korošec razburila z rasističnim izpadom.Komisija, ki so jo, po tem ko je vlada zamenjala štiri izmed petih članov, sestavljali častni predsednik podmladka SDS dr., nekdanji državni sekretar v prejšnji vladidr. na fakultetah Rončevića in Makaroviča zaposlena predavateljica dr., zgodovinar dr.in dr.z Univerze v Mariboru, je odločala o razdelitvi 2.651.647,54 evrov., direktorica Radia Študent, ki je lani na razpisu ob enakih razpisnih pogojih prejel vse možne točke in najvišjo vsoto 100.000 evrov, letos, po vladni menjavi komisije, pa niti enega centa, je izrazila dvom o strokovnosti komisije in napovedala tožbo na upravnem sodišču.Ministrstvo za kulturo je ocenilo, da je »strokovna komisija svoje delo opravila dobro«. Po njihovem prepričanju je »prepoznala medijske projekte z najboljšim potencialom in najprepričljivejšo predstavitvijo ter medijskemu razpisu povrnila izvirni namen nagrajevanja odličnosti«. Projektni razpisi morajo namreč spodbujati tiste medijske projekte, »ki prispevajo h kakovostnemu informiranju državljank in državljanov na vseh ravneh,« so zapisali na spletni strani ministrstva.Ministerje sicer prejšnji teden izjavil, da se mi »zdi prima,« da se bo medije z razpisom »nekoliko uravnotežilo,« kar po mnenju kritikov meče dodatno senco dvoma na strokovne kriterije komisije.