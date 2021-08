Javno simpatiziranje politike s skrajno desnico

V nadaljevanju preberite:

Brez navzočnosti vabljenega predsednika vlade Janeza Janše in njegovega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča je danes potekala seja Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Rdeča nit razprave je bila porast desnega ekstremizma pri nas. Predsednik komisije Matjaž Nemec (SD) je dan prej napovedal javno sejo, a njegovim željam niso prisluhnili koalicijski člani Knovsa. Podrobnosti zato niso znane, saj je bila seja za javnost zaprta. Knovs se je sicer na seji seznanil z aktivnostmi nadzorovanih služb v zvezi z delovanjem skrajno desnih gibanj. Te pa naj bi bile povezane tudi z vladajočo SDS. Člani komisije so se seznanili tudi s fotografijami Mahniča, ko je bil v družbi s skupino znanih neonacistov. Nemec zato pričakuje pojasnila, ali je prav on tisti vezni člen, ki omogoča povezavo med kabinetom predsednika vlade in rumenimi jopiči.