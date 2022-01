Javnost bo lahko nadzirala spremembe premoženja funkcionarjev

V nadaljevanju preberite:

»Pod črto sem kupil manj, kot sem prodal,« glede borznih poslov odgovarja minister za okolje Andrej Vizjak. Zaradi informacij o nakupu delnic družbe Petrol, ki ga je Vizjak opravil nekaj mesecev, preden je vlada liberalizirala cene goriv, se je celo znašel pod drobnogledom agencije za trg vrednostnih papirjev in protikorupcijske komisije. Oba sicer nista ugotovila nobenih nepravilnosti. A zaradi krepitve transparentnosti in zaupanja javnosti v nosilce javnih funkcij bi morale biti spremembe premoženja tako Vizjaka kot drugih najvišjih funkcionarjev, javne. To določa protikorupcijski zakon že enajst let, a naj bi se zgodilo šele letos.