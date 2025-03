Slovenska vojska rekrutira mlade s plesom

Slovenska vojska se je odločila za nenavaden način rekrutiranja mladih – s plesom, ki so ga objavili tudi na platformi tiktok. V videoposnetku, ki ga je objavila plesna skupina Plesno Mesto, plesalke v vojaških uniformah izvajajo plesno koreografijo, v ozadju pa je jasno viden slogan »Stopi v naše vrste«.

Koliko denarja je bilo porabljenega za to kampanjo?

Znesek, ki ga je vojska porabila za to promocijo, ni javno razkrit. V preteklosti je Slovenska vojska že sodelovala s PR-agencijami, kot sta Pristop in Renderspace, pri kampanjah, katerih stroški so se merili v več sto tisoč evrih.

Uporaba zabavnih vsebin na tiktoku lahko sicer pritegne mlade, a hkrati postavlja vprašanje, ali vojska s tem izgublja tudi svojo verodostojnost. FOTO: Jure Eržen/Delo

Z vprašanjem o konkretni kampanji in stroških, ki so bili za to namenjeni, smo se obrnili na Slovensko vojsko. Odgovore na vprašanja še čakamo.

Obrambno ministrstvo (Mors) je s ciljem rekrutiranja vojakov še v mandatu Marjana Šarca napovedalo snemanje resničnostnega šova Vojak v akciji, za projekt naj bi pripravili dva milijona evrov.

A je komisija za preprečevanje korupcije pri izvedbi javnega naročila ministrstva za obrambo (Mors) za produkcijo dokumentarne resničnostne TV-serije zaznala korupcijska tveganja, zato je izdala več priporočil, a KPK ni potrdila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Mors je prve prijave na razpis zavrnil. Ali je projekt še aktualen, ni znano.