Trump o sporu z Zelenskim: Morali smo ga pripraviti, da bi naredil pravo stvar

Obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beli hiši 28. februarja letos, s katerim naj bi se okrepili ameriško-ukrajinski odnosi, se je končal z diplomatskim incidentom. Srečanje s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom je prešlo v ostro razpravo, ki se je končala z odpovedjo načrtovane novinarske konference in predčasnim odhodom Zelenskega iz ovalne pisarne. Trump, ki naj bi se danes o prekinitvi ognja po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je kasneje posredno priznal, da je bil spor del strategije pritiska na Ukrajino, da bi jo spodbudili k sprejetju mirovnega sporazuma.

»Ukrajino smo morali pripraviti do tega, da naredi pravo stvar, in to ni bila lahka situacija. V ovalni pisarni ste videli le majhen del tega, vendar mislim, da zdaj delajo prave korake. Poskušamo doseči prekinitev ognja in nato mirovni sporazum,« je izjavil po poročanju Ukrajinske Pravde.

Med drugim je dejal tudi, da začasna prekinitev dobave orožja in obveščevalnih podatkov Ukrajini ni imela negativnih posledic: »Ne, sploh ne, prav nasprotno. Mislim, da so to cenili, in moramo razumeti, da če vidim, da nekdo počne nekaj, kar bo povzročilo veliko smrti ... Edini razlog, da sem vpleten – in to sta Rusija in Ukrajina, pa tudi veliko drugih ljudi – je človečnost. Vpleten sem zaradi človečnosti. Veliko ljudi tam umira.«

Podpora Ukrajini: večinska, a ne absolutna

NBC News je opravil raziskavo, ki je pokazala trende v ameriški javnosti glede vojne v Ukrajini in percepcije Trumpove zunanje politike. Ameriški volivci večinoma simpatizirajo z Ukrajino in hkrati izražajo pomisleke o predsednikovem ravnanju v mednarodni areni. V anketi se prav tako vidi izrazito politično neskladje med demokrati in republikanci.

Anketa razkriva, da 61 odstotkov registriranih volivcev podpira Ukrajino, medtem ko le dva odstotka izražata podporo Rusiji. Hkrati velja poudariti, da kar 35 odstotkov vprašanih ne podpira nobene strani, kar kaže na rastoč trend nevtralnosti oziroma na utrujenost ameriške javnosti od dolgotrajne vojne.

Percepcija Trumpovega odnosa do Rusije

Najbolj presenetljiv podatek ankete je, da 49 odstotkov volivcev meni, da Trump simpatizira z Rusijo, medtem ko jih 40 odstotkov verjame, da ostaja nevtralen. Le osem odstotkov vprašanih ga vidi kot podpornika Ukrajine.

Čeprav je Trump večkrat poudaril, da ne podpira nobene strani, njegova politika – vključno s prekinitvijo ameriške vojaške pomoči Ukrajini in prizadevanjem za takojšnja mirovna pogajanja – pri mnogih vzbuja vtis, da se bolj nagiba k interesom Kremlja kot Kijeva.

Demokrati in neodvisni volivci so v tem pogledu enotni: 88 odstotkov demokratov in 59 odstotkov neodvisnih volivcev podpira Ukrajino. Medtem republikanci v veliki meri zavračajo kakršnokoli jasno pozicioniranje ZDA – kar 57 odstotkov republikancev meni, da Amerika ne bi smela podpirati nobene strani v vojni.

Eden ključnih vpogledov v anketo je razdelitev republikancev glede na stopnjo izobrazbe: 53 odstotkov fakultetno izobraženih jih podpira Ukrajino, medtem ko 62 odstotkov tistih brez fakultete meni, da se ZDA ne bi smele vpletati v konflikt.

To se sklada s splošnim trendom v republikanski stranki, kjer se je v zadnjih letih močno povečalo nezaupanje do ameriških vojaških zavezništev, vključno z zvezo Nato. Zanimivo je, da je leta 2022 okoli 39 odstotkov republikancev imelo pozitivno mnenje o Natu, danes pa je takih le 19 odstotkov.