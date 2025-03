Trump ukazal vojaški napad na jemenske Hutijce

Z obljubo, da bo »pekel deževal na vas«, je ameriški predsednik Donald Trump ukazal letalske napade na proiranske Hutijce v Jemnu. Ti že nekaj časa obstreljujejo ladje v Rdečem morju, ameriški predsednik pa je pred vmešavanjem posvaril tudi Iran.

Po podatkih hutijskega ministrstva za zdravstvo je bilo med napadi v prestolnici Sana in drugod ubitih najmanj trinajst civilistov, v Washingtonu pa grozijo z dnevi ali celo tedni vojaške akcije. Le nekaj ur pred njo so v Iraku ubili enega najvišjih voditeljev Islamske države Abu Kadija, ki je bil po besedah iraškega ministrskega predsednika Mohameda Šia Al Sudanija eden najnevarnejših teroristov sveta.

Ameriško vojaško letalo v akciji. Foto: AFP PHOTO/US Central Command (CENTCOM)

»Vsem hutijskim teroristom: čas se vam izteka!« je na svojem družbenem omrežju Truth Social napisal Trump. Obsodil jih je piratstva, nasilja in terorizma proti ameriškim in drugim ladjam, letalom in brezpilotnim letalom. Spomnil je, da je od zadnje varne plovbe ameriške ladje skozi Sueški kanal, Rdeče morje ali Adenski zaliv minilo že več kot leto dni, zadnja, ki je plula po teh morjih, je bila pred štirimi meseci napadena več kot desetkrat. »Financirani s strani Irana so hutijski huligani izstrelili rakete na ameriška letala in ciljali naše vojake in zaveznike.«

Pri napadih sodeluje ameriška letalonosilka Harry S. Truman, ki je v Rdečem morju, Trump pa je škodo za svetovno gospodarstvo zaradi napadov na ladje ocenil na milijarde dolarjev. Demokratski predhodnik Joe Biden je bil po njegovem mnenju »patetično šibek«, sam ne bo toleriral takšnega obnašanja: »Do izpolnitve naših ciljev bodo udarjali z vso smrtonosno silo.« Noben terorist ne bo ameriškim komercialnim in vojaškim ladjam preprečeval svobodno plovbo skozi vse plovne poti sveta, je poudaril.

Hutijski uporniki protestirajo proti izraelski blokadi Gaze. Foto: Khaled Abdullah/Reuters

Sobotno vojaško posredovanje je največje na območju Bližnjega vzhoda po Trumpovem prevzemu Bele hiše, hutijske oblasti pa so zagrozile, da »vojni zločin« ne bo ostal nekaznovan. »Naše jemenske oborožene sile so v celoti pripravljene na odgovor na eskalacijo z eskalacijo.« Predstavnik za tisk Nasrudin Amer je obljubil, da bodo ne glede na izzive še naprej podpirali palestinsko Gazo. Ta teden so hutijske rakete ciljale izraelsko letališče v bližini Tel Aviva v odgovor na izraelsko bombardiranje letališča jemenske prestolnice v času, ko se je tam na letalo vkrcaval generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Izraelsko obračunavanje s Hutijci je prizadelo tudi generalnega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Foto: Fabrice Coffrini/Afp

Izraelske oblasti so trdile, da so rakete prestregli, vojaško akcijo Hutijcev proti Izraelu in proti ladjam v Rdečem morju pa je pozdravil palestinski Hamas. Po novembru 2023, ko je izraelska vojska po Hamasovem pokolu vpadla v Gazo, so našteli več kot sto raketnih napadov na ladje. Hamas in Hutijce podpira Iran, ki mu je ameriški predsednik ukazal takojšnje končanje podpore teroristov, če ne, bodo islamsko republiko poklicali na odgovornost. Trump že nekaj časa pripravlja tudi ukrepe za diplomatsko ali drugačno soočenje z iranskim jedrskim programom, ki najbrž ne bo pomirjevalno kot v časih predsednika Baracka Obama in njegovega podpredsednika Bidna.

Iran je oslabljen zaradi izraelskih napadov nanj in zaveznike v Libanonu in Gazi ter obračuna s sirskim predsednikom Bašarjem al Asadom. Kot kažejo napadi jemenskih Hutijcev, pa islamistična aliansa še ni poražena. Trump je napovedal tudi načrte za prepoved vstopa v ZDA 43. držav, med njimi domnevno iz Jemna, Gaze, Libije in Sirije, doma pa obračunavajo s palestinskimi demonstranti na ameriških univerzah. Mahmuda Kalila, ki je študiral na univerzi Columbia, so že aretirali in se proti izgonu bojuje s tožbami.

Zavzemanje za migrante v Coloradu, kjer naj bi pripadniki venezuelske mafijske združbe Tren de Aragua nadzorovali cela naselja. Foto: Jason Connolly/Afp

Sodna veja oblasti republikanskemu predsedniku otežuje tudi obračunavanje s člani venezuelske organizacije Tren de Aragua, zato je v soboto predstavil načrt njihovega izgona s pomočjo zakonodaje o tujih sovražnikih s konca osemnajstega stoletja. Mafijska združba, ki jo obtožujejo sodelovanja z venezuelsko vlado, je obtožena ugrabitev, izsiljevanja in ubojev, zvezni sodnik v prestolnici Washington pa je zaradi pritožb organizacij za človekove pravice vsem letalom z izgnanci ukazal nazaj v ZDA.