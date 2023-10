Jedrska elektrarna je po pomenu kot avtocestni križ

V nadaljevanju preberite:

»Ekipa je prava, lahko govorim v superlativih, naloga pred nami pa je ogromna,« je prvi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za koordinacijo projekta druge jedrske elektrarne (Jek 2) Danijel Levičar opisal svojo novo vlogo. Kot nekdanji poslovni direktor Gen energije in član uprave Gen-I že dolgo ve, da je Jek 2 medgeneracijski projekt, ki presega vpliv prvega investitorja Gen energije in tudi Krškega.

Državni sekretar pravi, da je naloga koordinacijske skupine pospešiti postopke za pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo Jek 2, ki bo imela preizkušeno tehnologijo. Tudi v Gen energiji so spremenili način sodelovanja z javno upravo. Po novem ne bodo pripravili nove vloge za začetek prostorskega umeščanja in jo preprosto oddali, temveč bodo vlogo pripravili v sodelovanju in dialogu z ministrstvom za naravne vire in prostor.