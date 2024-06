Jure Leben se seli v Golobov kabinet

Jure Leben, nekdanji okoljski minister, se seli v kabinet predsednika vlade Roberta Goloba. Vlada je Lebna na današnji seji imenovala za državnega sekretarja, zadolžen pa bo za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami.

Leben se je na nedeljskih evropskih volitvah na listi Gibanja Svoboda potegoval za poslanski sedež v evropskem parlamentu, na listi pa je bil uvrščen na četrto mesto. Kot smo poročali, so imeli v Gibanju Svoboda s sestavljanjem liste za evropske volitve nemalo težav, če omenimo le odstop takrat še aktualnega evropskega poslanca Klemna Grošlja in kasneje predvidenega nosilca liste Aleksandra Merla.

Iz Gibanja Svoboda so konec aprila sporočili, da je na njihovi listi za evropskega poslanca tudi Leben, nekdanji državni sekretar in minister iz kvote SMC. »Jure Leben je okoljevarstvenik, nekdanji minister za okolje in prostor, ki listi Gibanja Svoboda daje močno zeleno noto,« so zapisali v sporočilu za javnost glede kandidatne liste.

Leben je bil ustanovitelj stranke Z.dej, ki jo je nato predal Robertu Golobu, ta pa jo je preimenoval v Gibanje Svoboda. Lebna je v Gibanju Svoboda menda vseskozi podpiral predvsem finančni minister Klemen Boštjančič, ki je z Lebnom sodeloval že v stranki Z.dej.

Leben je bil konec lanskega leta ob spremembah v vladi tudi kandidat za ministra za naravne vire in prostor, a se Golob takrat ni odločil zanj. Kot je znano, je položaj zasedel Jože Novak.