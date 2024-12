K nam prispelo drugo vojaško letalo C-27J Spartan, cena obeh 129 milijonov evrov

Na letališče v Cerklje ob Krki je bila priletelo drugo taktično transportno letalo C-27J Spartan, gre že za drugo tako letalo Slovenske vojske. Skupni stroški nakupa dveh taktičnih transportnih letal C-27J, vključno z vsemi moduli, logistično podporo, zavarovanjem, certifikacijo ter stroški upravljanja in administracije, znašajo nekaj manj kot 129 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost.

Za letali Spartan sta naročena modul za prevoz potnikov in modul za gašenje požarov. Oba modula bo vojska dobila predvidoma v drugi polovici prihajajočega leta. Vrednost modula za gašenje požarov z integracijo in usposabljanjem je slabih sedem milijonov brez davka, vrednost modula za prevoz potnikov pa dobrih 2,5 milijona evrov brez davka.

»Letali sta za Slovenijo izjemna pridobitev, saj gre za najsodobnejšo vojaško tehnologijo, ki omogoča nadaljnji razvoj slovenskega vojaškega letalstva in letalske stroke. Za ohranjanje neprekinjene plovnosti je nujno, da ima Slovenska vojska vsaj dve letali, saj bo tako lahko zagotavlja vzdržljivost sil pri opravljanju vojaških nalog ali nalog humanitarnega značaja,« so zapisali v izjavi za javnost na Ministrstvu za obrambo (Mors).

Slovenska vojska je dobila drugo letalo C-27J Sparta, slavnostni govorec je bil minister Borut Sajovic. FOTO: Bruno Toič Toic

Ta je nakup prvega vojaškega letala izvedlo na podlagi izvedbenega sporazuma 17. novembra 2021. Čez dve leti, 19. septembra 2023 pa so z aneksom naročili še drugo letalo.

Minister Sajovic: Slovenci smo najboljši takrat, ko smo enotni

Letalo je na letališču v Cerkljah ob Krki pristalo danes nekaj po 14. uri. Sledila je slovesnost z vojaško elito in Ministrstvom za obrambo, ki se je je kot glavni govorec udeležil tudi obrambni minister Borut Sajovic, ki je spomni, da je na današnji dan leta 1990 v tem kraju, torej Cerkljah ob Krki, zgodil eden najpomembnejših vojaških dogodkov, prvi javni postroj enote Teritorialne obrambe, ki je bil ključnega pomena v procesu osamosvajanja Slovenije.

»Naj ta dan ne bo vpisan v zgodovino kot navaden dan tudi zaradi prihoda drugega letala Spartan. »S to pridobitvijo smo samostojnejši pri izvajanju številnih nalog in neodvisni od tujih sil pri prevozu moštva in materiala. Rusjan pa prinaša pomembno poročilo – Slovenke in Slovenci smo najboljši in najbolj uspešni takrat, ko smo enotni, « je dejal Sajovic.

Poudaril je tudi »nepogrešljivo vlogo slovenskega vojaškega letalstva v sistemu zaščite in reševanja, saj to s pravočasno in hitro zaustavitvijo požarov reševalcem na tleh prihrani številne napore.« Sajovic je spomnil tudi na uspešno modernizacijo Slovenske vojske ter rekordno število novih pripadnic in pripadnikov ter štipendistov, ki bodo upravljali s tehniko.

Zbrane je nagovoril tudi poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe polkovnik Janez Gaube, ki je povedal, da 41. član letalske flote SV ponosno nosi ime pionirja slovenskega letalstva Edvarda Rusjana. »Slovenci imamo bogato letalsko tradicijo, ponosni pa smo tudi na razvoj vojaškega letalstva v samostojni Sloveniji, ki opravlja pomembne naloge tudi v sistemu zaščite in reševanja,« je dejal.

Kje bodo letala

Letali Spartan bosta, po navedbah Morsa, omogočili vzpostavitev letalske dvonamenske nacionalne zmogljivosti ter samostojnost in neodvisnost delovanja Slovenske vojske. Uporabljali ju bomo za prevoz vojakov, tovora in opreme, vozil, odmetavanje tovora in padalcev, medicinske prevoze pripadnikov Slovenske vojske ali evakuacijo državljanov Republike Slovenije, vključno z reševanjem izoliranega osebja, ter druge tovrstne naloge.

Slovenska vojska je dobila drugo letalo C-27J Sparta. FOTO: Bruno Toič

Za obe letali bodo po navedbah zagotovili ustrezne kapacitete za hangariranje. Za eno letalo bo januarja 2025 na novozgrajeni podlagi ob glavi ploščadi (P) postavljen šotorski hangar, za drugo letalo pa razvijamo napihljiv večnamenski objekt za hangariranje zračnih plovil Hangarair. V obeh primerih gre za začasno rešitev, saj je že v pripravi investicijska dokumentacija za zagotovitev dolgoročne rešitve za hangariranje in vzdrževanje obeh letal v lahki gradbeni konstrukciji na prostoru ob gasilskem objektu.