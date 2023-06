Kadri, finance in druge težave dolgotrajne oskrbe

V nadaljevanju preberite:

Med točkami, ki naj bi jih vlada obravnavala na eni od svojih prihodnjih sej, morda že prihodnji četrtek, je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Na ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer so se še včeraj koalicijsko usklajevali, nekaj nerešenih vprašanj pa imajo še z ministrstvom za finance, pravijo, da je končno besedilo pripravljeno. To predvideva nov prispevek že januarja leta 2025. Zdi se, da so drugi akterji na tem področju manj optimistični.