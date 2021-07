Kadrovanje razburkalo vode SDS

V nadaljevanju preberite:

Neizvršni direktor iz kadrovske kvote SDS Franc Dover je po besedah naših virov včeraj podlegel pritiskom vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja DUTB Roberta Rožiča in predlagal razrešitev izvršnega direktorja Mateja Pirca. Za to sicer ni bilo podpore pri drugih neizvršnih direktorjih, zato sprememb v vrhu slabe banke (še) ni bilo. Ta je zaradi svojega portfelja očitno še posebno zanimiva za SDS, ki pa je z odpoklicem izvršnega direktorja Dimitrija Picige in neizvršnega direktorja Borisa Novaka že posegla kar v kader, ki ga je imenovala sama. Slednje bi se lahko zdaj zgodilo tudi v primeru Rožiča. V nadaljevanju preberite, kateri položaj naskakuje.