Tonin v Banki Slovenije usklajeval plačila

Mateja Tonina smo včeraj opazili vstopati v Banko Slovenije. Pri regulatorju bančnega sistema ne razkrivajo, o čem so se pogovarjali, so pa o našem povpraševanju takoj obvestili obrambno ministrstvo. Tonin je za Delo povedal, da je »usklajeval tehnične podrobnosti v poslih "vlada vladi, ki jih delajo na obrambnem področju«. Predvsem naj bi šlo za pogovor o plačilu transportnega letala, ki ga bo Slovenija predvidoma do konca leta kupila od Italije. Obisk oziroma pogovori obrambnega ministra na Banki Slovenije so nenavadni, saj je za enotni zakladniški račun proračuna pristojno oziroma z njim upravlja ministrstvo za finance. Ali to pomeni, da plačilo za letalo ne gre po običajni poti, če je treba transakcijo posebej usklajevati?