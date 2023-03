Kaj počne podjetje, ki nikogar v Sloveniji ne zanima

V nadaljevanju preberite:

Če boste pisali o Real Grupi, gotovo ne boste ostali brez oglasov Mercatorja, a to ni vsebina, ki bi bila primerna za Delo, saj interne hrvaške igre nikogar v Sloveniji ne zanimajo. Tako na vprašanja o njihovih poslih in domnevnih poskusih vplivanja na poročanje hrvaških medijev odgovarjajo slovenski partnerji hrvaške marketinške agencije. Težo in trajanje teh zagotovil bomo na Delu najbolj zanesljivo preverili na svoji koži.