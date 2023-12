Kaj pravi Ivan Simič na poziv o donacijah v proračun

Včeraj je minister za finance Klemen Boštjančič pozval k donacijam v proračun, za katere bodo tisti, ki se bodo za to odločili (z izjemo fizičnih oseb) do konca leta, deležni dodatne davčne ugodnosti.

Davčni strokovnjak in dvakratni direktor slovenske finančne uprave Ivan Simič je svoj odgovor na ta poziv objavil na svojem blogu.

Zapisal je naslednje: »Nekateri so me zaprosili, da jim obrazložim, kaj to pomeni finančno. Moj odgovor je – če v proračun nakažete donacijo v znesku 5000 evrov, ostanete brez 5000 evrov. V kolikor donacije ne nakažete v proračun in imate dobiček v znesku 5000 evrov, boste, če ste pravna oseba, plačali davek od dohodkov pravnih oseb po stopnji 19 odstotkov, kar znese 950 evrov.«

Razlika v znesku 4050 evrov predstavlja čisti dobiček, in če si ga izplačate, boste plačali 25-odstotno dohodnino v znesku 1012,50 evra. Tako boste na svoj transakcijski račun prejeli 3037,50 evra.

»Če povzamem: v primeru nakazila donacije v proračun ostanete brez 5000 evrov. V primeru plačila vseh davkov in prispevkov v skupnem znesku 1962,50 evra pa ostanete brez teh 1962,50 evra, vam pa ostane 3037,50 evra.«

Navedeni izračun velja le, če se donacija šteje kot olajšava v celotnem znesku in v enkratnem znesku, je dodal davčni strokovnjak.

Včerajšnji poziv ministra je močno odmeval tudi na družbenih omrežjih.