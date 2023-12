Minister poziva k donacijam v proračun

Podjetja in samostojni podjetniki, ki bodo do konca leta 2023 nakazali donacijo na račun državnega proračuna za namen odprave posledic poplav na za to posebej oblikovan račun Republike Slovenije, bodo upravičeni do dodatnega znižanja davčne osnove za leto 2023. Dodatno znižanje davčne osnove velja samo za donacije, nakazane do konca tega leta, je opozoril minister za finance Klemen Boštjančič.

Na posebnem računu državnega proračuna se je od donacij tako fizičnih kot pravnih oseb, namenjenih za obnovo po avgustovski ujmi, nabralo 2,3 milijona evrov. Ker želi vlada dodatno spodbuditi k donacijam v proračun, se je odločila za dodatno znižanje davčne osnove. »Zato poziv vsem, ki lahko donirate, da to storite zdaj, ko boste deležni še dodatnega znižanja davčne osnove. Transparentnost zagotavljamo z javno objavo vseh doslej izvedenih izplačil iz proračuna tudi na spletni strani ministrstva za finance,« je poudaril Boštjančič.

Boštjančič je podjetja pozval, naj postanejo donatorji, seveda tista, ki si to lahko privoščijo. »Ogromno poslušam o solidarnosti, zdaj pa lahko vidimo, kako jo merimo v zneskih,« je pripomnil ter dodal, da sicer že letos pričakuje kakšno nakazilo predvsem od bank, gradbenih podjetij in drugih podjetij, ki jim bo obnova po avgustovski ujmi prinesla tudi nove posle.

Minister pričakuje, da bodo denar za obnovo prispevala zlasti podjetja, ki bodo v obnovi dobila posel. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Nadzor nad porabo sredstev bodo izvajali vladni urad za nadzor proračuna, računsko sodišče in državni zbor prek komisije za nadzor javnih financ. Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi, ki ga je v sredo sprejel državni zbor, sicer posega na številna področja in naj bi omogočil hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče.

Zakon prinaša tudi podlage za dodatne javnofinančne vire za financiranje obnove. Med temi sta začasni petletni davek na bilančno vsoto bank v višini 0,2 odstotka, del dobička in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga ter petletno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke na 22 odstotkov. Petletno obdobje pobiranja obeh dodatnih davčnih virov bo med 2024 in 2028. Prilivi od teh dodatnih virov so trenutno ocenjeni na okoli 1,6 milijarde evrov v petih letih.