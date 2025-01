Zakon ne govori več o evtanaziji, ampak samo o prostovoljnem končanju življenja

Ta teden se je začela neformalna javna razprava o predlogu zakona o prostovoljnem končanju življenja. Vodje koalicijskih strank so na prvi koordinaciji letošnjega leta govorili tudi o tem, kdaj in kako bodo poskusili uresničiti voljo volivcev, izraženo na zadnjih posvetovalnih referendumih. Spomnimo, Slovenci smo na lanskem junijskem referendumu podprli uzakonitev pomoči pri končanju življenja.

Terezija Novak FOTO Leon Vidic/Delo

Številne varovalke

V skupni izjavi koalicijskih poslanskih skupin svobode, SD in Levice ter združenja Srebrna nit so podali nekaj pojasnil o predlogu zakona, ki naj bi ga v parlamentarni postopek vložili že januarja, kot je pojasnilaiz Gibanja Svoboda, in sicer takoj po vložitvi drugega zakona s področja zdravstva, to je zakona o zdravstveni dejavnosti. Dejala je, da je zakon pripravljen tako, da bo tudi nasprotnikom predstavljal rešitev in jim ne bo treba več strašiti ljudi.

»V SD poudarjamo, da mora biti prednost kakovostno življenje,« je povedal poslanec Jonas Žnidaršič. »Zavedamo se, da je nekaj tehnikalij še nedorečenih, pozivamo vse deležnike, da s konstruktivnimi predlogi sprejmemo zakon, ki bo najranljivejšim posameznikom omogočil dostojno smrt. Ta pravica je že legitimna, zdaj pa bo tudi legalna.«

Nataša Sukič FOTO Leon Vidic/Delo

iz Levice je povedala, da je zakon odgovor na referendumski rezultat, da je tudi odraz zavez stranke Levica. »Dejstvo je, da sodobna medicina še ni omogočena pozdraviti vseh bolezenskih stanj. Mnogi, ki so žal zelo bolni, trpijo neizrekljive muke. Paliativna oskrba ne more povsem ublažiti neznosnega trpljenja. Ljudje smo avtonomni, da lahko sami odločamo pri polni zavesti o svojem življenju in tudi o končanju življenja. Nikogar naj ne skrbi za zlorabe, ker gre za številne varovalke. Nihče ne bo prisiljen v karkoli: ne pacient, ne zdravnik. Gre za osnovno humanistično vrednoto, zato podpiramo ta zakon in poskrbeli bomo, da bo glede na odzive v javnosti še okrepljen z varovalkami, če bo to potrebno.« Vedno, ko se bo pojavil dvom, se bo izbralo življenje, je poudarila Sukičeva, ki meni, da nasprotniki operirajo z argumenti, ki ne vzdržijo.

Andrej Pleterski, Srebrna nit. FOTO Leon Vidic/Delo

V Srebrni niti poudarjajo, da v predlogu ni več nikakršne evtanazije, čeprav je bila že različica Srebrne niti že v osnovi tista, ki ni vsebovala besede evtanazija. »Gre za varovalko, da bi kdorkoli komur koli na zlohoten način vzel življenje, ga preslepil, predstava, da vam bo nekdo z injekcijo vnesel smrtonosno tekočino, je tako rekoč nemogoča. S tem zakonom pridobijo tisti, za katere je končanje življenja edina rešitev. Pridobimo pravzaprav vsi, saj gre za nov pogled na dostojen način smrti, ta ne prinaša le možnosti tistim, ki si želijo skrajšati življenje, ampak tudi tistim, ki želijo končati življenje na naraven način. Trenutna zakonodaja tega ne omogoča. Ta zakon bo to zdaj omogočal, torej da se vsakdo vnaprej odpove bodisi podaljševanju življenja bodisi skrajševanju življenja. V tem zakonu ne bo več evtanazije, opozarjam vse, da bo vsakdo, ki bo ta zakon primerjal in povezoval z evtanazijo, lagal,« je povedaliz Srebrne niti.

»Med zdravniki je mnogo takih, ki so dajali strokovno podporo, ne pa bi sami vnašali učinkovine v telo. Ta različica je popoln kompromis v skladu s to skupino zdravnikov. Ne bo jim treba vnašati učinkovine, verjamem, da se bo skupina nasprotnikov zmanjšala, gotovo pa se ne bo izničila,« je dejal Pleterski.

Še vedno je predvidena možnost ugovora vesti. FOTO: Jason Grant/Shutterstock

Kot smo poročali prejšnji teden, predlog temelji na besedilu, ki so ga napisali v društvu Srebrna nit – združenju za dostojno starost. Iz besedila pa so umaknili možnost evtanazije. Z razvojem tehnoloških aparatur, ki na ukaz omogočajo vnos učinkovine v telo, po mnenju predlagateljev za to niti ni več potrebe, saj je bil že osnovni predlog namenjen pomoči pri usmrtitvi – evtanazija je bila le možnost za paciente, ki so sposobni odločati o sebi, fizično pa se ne bi mogli usmrtiti.

Zdravstveni delavci nočejo biti vnašalci učinkovine

Prav tako naj bi bil to kompromisni korak v smeri želja zdravstvenih delavcev, ki so v postopku prostovoljnega končanja življenja pripravljeni sodelovati s strokovnimi mnenji in upravljanjem pripomočkov, nikakor pa nočejo biti vnašalci učinkovine.

Še vedno je predvidena možnost ugovora vesti, saj naj bi glede na predlog, ki smo ga pridobili, pacient vložitev zahtevka najprej napovedal pri lečečem zdravniku, s katerim se mora o tem temeljito pogovoriti najmanj dvakrat, šele nato pa zahtevek lahko vloži pri komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Lečeči zdravnik poda svoje mnenje, nato sledi pregled pri neodvisnem zdravniku in psihiatru, ki tudi podata strokovni mnenji. O pravici nato odloči petčlanska komisija, sestavljena iz dveh zdravnikov, medicinske sestre, strokovnjaka s področja družboslovja ali humanistike ter pravnega strokovnjaka.

Poleg tega polnoletni pacient, državljan Slovenije oziroma oseba z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki doživlja neznosno trpljenje in ne more upati na izboljšanje svojega zdravstvenega stanja, lahko kadarkoli odstopi od izvedbe.