Kanada: Skoraj vsaka dvajseta smrt posledica evtanazije

V Kanadi število primerov medicinsko podprte smrti že peto leto zapored narašča, čeprav počasneje kot v preteklih letih. Po zadnjem letnem poročilu, odkar je bila leta 2016 v tej državi legalizirana evtanazija, je bilo lani približno 15.300 primerov, kar predstavlja 4,7 odstotka vseh smrti v državi. Prvič so poročilo dopolnili tudi s podatki o etnični pripadnosti prosilcev za evtanazijo, piše britanski BBC.

Večina prosilcev (96 odstotkov) je bila na smrt bolnih, pri preostalih pa je bila evtanazija odobrena zaradi kroničnih bolezni, pri katerih naravna smrt ni bila neposredno pričakovana. Povprečna starost prosilcev je bila 77 let, rak pa je ostal najpogostejši vzrok za prošnje.

Najvišjo stopnjo evtanazije zaznavajo v Quebecu, kjer je bilo kar 37 odstotkov vseh primerov, čeprav tam živi le 22 odstotkov kanadskega prebivalstva.

V Quebecu so letos začeli študijo, v kateri bodo preučili razloge za tako veliko število smrti z evtanazijo. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Poročilo razkriva, da je bilo 96 odstotkov prejemnikov evtanazije belcev, čeprav je teh le okoli 70 odstotkov kanadskega prebivalstva. Druga najpogostejša etnična skupina so bili vzhodni Azijci (1,8 odstotka), sicer približno 5,7 odstotka prebivalcev Kanade. Razlogi za te razlike še niso jasni.

Kanada se v mednarodnem merilu po deležu smrti zaradi evtanazije uvršča za Nizozemsko, kjer je bil ta delež lani približno pet odstotkov. Kljub temu ima Kanada enega najhitreje rastočih programov evtanazije na svetu. Lani se je število primerov povečalo za skoraj 16 odstotkov, kar je precej manj od povprečne 31-odstotne letne rasti v prejšnjih letih.

Od leta 2021 Kanada omogoča evtanazijo tudi osebam brez terminalne diagnoze, ki trpijo zaradi kroničnih, izčrpavajočih bolezni. Načrtovana širitev pravice na osebe z duševnimi boleznimi, predvidena za letošnje leto, je bila zaradi pomislekov glede zmožnosti zdravstvenega sistema znova preložena.

Nekateri primeri so sprožili kritike glede izvajanja evtanazije. V enem primeru je bila odobrena ženski s kemično preobčutljivostjo, ker ni mogla najti primernega bivališča. Drugi primer je bolnica z rakom, ki so ji možnost evtanazije omenili v neprimernih okoliščinah.

Več kanadskih organizacij, predvsem verskih, je podatke označilo za »skrb vzbujajoče« in opozorilo, da Kanada vodi med državami z najhitreje rastočimi programi evtanazije. Kanadsko ministrstvo za zdravje je kljub temu zagovarjalo postopek in poudarilo, da kazenski zakonik določa »stroga merila, kdo je do tega upravičen in kdo ne«.