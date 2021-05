Kakavovi kosmiči: prej sladica kot zdrav obrok

Sladkor v kakavovih kosmičih na testu. FOTO: Foodpro/zveza Potrošnikov Slovenije

Anketa: otroci najraje izberejo kakavove kosmiče

Najbolj okusni hrustljavi

Veliko beljakovin in prehranskih vlaknin, a tudi sladkorja

Čokoladni oziroma kakavovi kosmiči, ki jih najraje uživajo otroci, so prej sladica kot zdrav, uravnotežen obrok. Večina kosmičev vsebuje občutno preveč sladkorja, eden od izdelkov celo več kot 36 gramov na 100 gramov izdelka, kar je enako petim kockam sladkorja v običajni porciji (60 gramov), so ugotovili na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), kjer so pod drobnogled postavili 23 čokoladnih kosmičev na policah slovenskih trgovcev. Potrošnikom svetujejo, naj raje posegajo po nepredelanih ovsenih ali koruznih kosmičih.»Če pa se že občasno pregrešite, izberite kosmiče s čim manj sladkorja in čim več prehranskih vlaknin. Preverite hranilno vrednost izdelka. Ne dovolite, da vas prepričajo trditve o vsebnosti vitaminov in mineralov; te raje zagotovite z uživanjem svežega sadja in zelenjave. Pomembno je tudi, da po uporabi kosmiče dobro zaprete in hranite v suhem prostoru, le tako bodo ohranili senzorične lastnosti,« svetuje prehranska strokovnjakinja ZPSTestiranje kakakovih kosmičev na slovenskih policah trgovin je bilo del mednarodnega testiranja v okviru projekta FoodPro, na katerega sta se uvrstila 102 izdelka različnih blagovnih in trgovskih znamk iz šestih držav članic. Vsi izdelki so bili kupljeni anonimno, vsi slovenski vzorci v ljubljanskih trgovinah. V akreditiranem laboratoriju so preverjali prisotnost morebitnih tujkov, kot so molji, in hranilno vrednost: vsebnost sladkorja, beljakovin, prehranskih vlaknin ter folne kisline in železa. Šolani preizkuševalci so preverili videz, vonj, okus in konsistenco suhih kosmičev ter pripravljenih z mlekom. Pregledana sta bila tudi skladnost označevanja in trajnostni vidik izdelkov.Še pred izvedbo testa so v okviru projekta FoodPro izvedli spletno anketo o uživanju kosmičev in kakavovih kosmičev v šestih državah članicah. V Sloveniji je v anketi sodelovalo več kot tisoč potrošnikov v starosti med 20 in 40 let. Najpogostejši odgovor je bil, da za zajtrk izbirajo ovsene kosmiče, otroci pa najraje čokoladne oziroma kakavove. Kosmiče najraje uživajo za zajtrk, več kot polovica (58 odstotkov) najraje izbere takšne brez čokoladnega polnjenja ali obliva.Senzorični panel v nobenem izdelku ni odkril prisotnosti moljev, prav tako drugih večjih napak glede videza, vonja, okusa in konsistence. Najbolje so se odrezali izdelki z intenzivnim okusom po kakavu oziroma čokoladi in žitih ter tisti, ki so po pripravi z mlekom ostali hrustljavi in čvrsti na ugriz. Po okusu sladki in slani vzorci so dobili slabše ocene. Večina je za senzoriko prejela oceno dobro, le štirje povprečno.Analiza hranilne vrednosti je pokazala, da kakavovi kosmiči v povprečju vsebujejo devet odstotkov beljakovin. Deset izdelkov zadosti trditvi visoka vsebnost prehranskih vlaknin, saj vsebujejo več kot šest gramov beljakovin v 100 gramih izdelka. Po drugi strani pa vsebujejo tudi zelo veliko sladkorja: izmerili so ga od 13,8 do 36,2 grama v 100 gramih izdelka, kar pomeni, da je večina izdelkov prej sladica kot živilo, primerno za zajtrk, je poudarila Kremićeva.Kakavovi kosmiči s slikami na sprednji strani embalaže nagovarjajo najmlajše in njihove starše, zato so pri ocenjevanju sladkorja upoštevali različna merila in smernice za trženje živil otrokom. Najbolj strogim merilom Svetovne zdravstvene organizacije in ministrstva za zdravje so ustrezali le trije izdelki z najmanj sladkorja (SpaR Natur pur, Bio-Crispies Schoko – 13,8 grama; S Budget (Spar) Choco Balls – 15,8 grama, Nestle Nesquik Alphabet – 16,1 grama).Najslabšo oceno za sladkor (nezadovoljivo) so prejeli štirje izdelki, ki presegajo vsebnost sladkorja celo po merilih, opredeljenih v prostovoljni pobudi vodilnih živilskih podjetij, imenovani EU Pledge. Gre za izdelke Denel, Dennree Schoko Bären, Dennree Schoko Kugeln in Peppa Pig, ki vsebujejo med 28,7 in 36,2 grama sladkorja na 100 gramov živila. Njihovo izbiro na ZPS odsvetujejo.»Otrok, star pet let, lahko z eno porcijo (60 gramov) takšnih presladkih kosmičev zaužije več kot polovico še varne količine sladkorja,« je opozorila Kremićeva, in dodala, da pogosto priporočene velikosti porcije (30 gramov) ne spoštujemo.