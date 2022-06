Inšpektorat za Marinblu in Seleo prepovedal zaposlovanje tujih delavcev

Državni sekretar ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan je glede novic o izkoriščanju tujih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea ter postopkih nadzora v zvezi s tem primerom dejal, da po njihovi oceni ne gre samo za kršitve delovnopravne zakonodaje, ampak kršitve osnovnih civilizacijskih norm. »Takšne prakse se dnevno dogajajo v državah svetovne periferije, a so očitno prisotne tudi v Sloveniji. Ne gre za osamljen primer, vemo, da smo v preteklosti že imeli takšne primere. Če ne bomo ukrepali, jih bomo imeli tudi v prihodnosti,« je dejal Juvan, ki je izjavo podal namesto ministra Luke Meseca, ki da je na seji vlade.

Juvan je poudaril, da za »podjetja s takšnimi praksami v Sloveniji ni mesta«.

»Naša zaveza je, da bomo naredili vse, da se brutalna izkoriščanja delavcev prekinejo. Delavcem sporočamo, da jih bomo zaščitili, in apeliramo, naj prijavo izkoriščanja prijavijo pristojnim organom. Obljubljamo, da bomo ministrstvo za delavce, in ne kapital.«

Juvan je napovedal spremembo in pripravo zakonodaje, ki bo olajšala pregon izkoriščevalskih praks. Kako konkretno, ni povedal.

Jadranko Grlić, glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo, je na tiskovni konferenci dejal, da je ekipa inšpektorjev v spremstvu policije že od jutra v prostorih podjetji. Podjetjema Selea in Marinblu bodo izdali prepoved zaposlovanja tujih delavcev, med preiskavo pa so ugotovili tudi, da nekateri delovni stroji niso varni za delo, in so njihovo uporabo prepovedali. »Pozivam vse delavce, ki so v takšnih ali podobnih pogojih, naj podajo prijavo na inšpektorat, preden se obrnejo na medije. Ko se zgodba objavi v medijih, je lahko za pridobivanje dokazov že prepozno, saj se marsikaj v tem času že lahko uniči ali prikrije.«

Pristojni preiskujejo tudi sum prisilnega dela in trgovine z ljudmi.

Spomnimo, zakonca Boris in Rozana Šuštar se prek podjetij ukvarjata s preprodajo in predelavo rib, ki jih ponujajo tudi v Lidlovih in Sparovih ribarnicah. Šuštarjeva sta menda delavce ne le nelegalno zaposlila, pač pa jih tudi izkoriščala z neprekinjenimi, tudi 40 ur trajajočimi delovniki. Tako naj bi eden od zaposlenih brez premora opravljal delo v proizvodnji, šel v nabavo na Češko in se spet vrnil ter po nekajurnem »spancu« nadalje poprijel za delo.

Spar je sodelovanje s podjetjema že prekinilo. Kot so sporočili, obsojajo vsakršno kršitev pravic delavcev, obenem so pripravljeni delavcem iz omenjenih obratov ponuditi delo v njihovem podjetju.

Primer menda ni osamljen, kar je delavec povedal neposredno za RTV Slovenija. V prispevku je bilo tudi omenjeno, da se je Boris Šuštar v prisotnosti delavcev celo neprimerno vedel in jih spolno nadlegoval. Boris Šuštar je nekdanji državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, ki so ga pred dvajsetimi leti zasačili pri jemanju podkupnine in je pristal v večletnem zaporu.

Po informacijah, ki so jih pridobili v Delavski svetovalnici, so Šuštarjevima indijske delavce priskrbeli iz portugalskega podjetja za posredovanje delavcev, ki v Sloveniji sploh nima ustreznih dovoljenj. Poleg tega so menda na Zavodu za zaposlovanje Slovenije najprej zavrnili Šuštarjevo podjetje Selea, ki je želelo najeti delavce iz Indije, češ da ne izpolnjuje pogojev, nato pa so prek Marinbluja najeli te iste delavce – a kot »storitev«.