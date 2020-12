Četrtega januarja v šole učenci prve triade, matura bo prilagojena

Na univerze se bodo najprej vrnili študenti, ki morajo v sklopu študija opravljati vaje, ostali jim bodo sledili šele kasneje. Datumov ministrica ni omenjala.

Kaj pomeni bonus? FOTO: Državni Izpitni Center, Ric

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za osnovnošolce bo, je poudarila ministrica Simona Kustec. Več pa ni znala povedati, ker se je iz pogovorov o odločanju, kako bodo NPZ morda prilagojeni, umaknila, ker noče biti v konfliktu interesov. Njen sin je namreč v devetem razredu in ga čaka to preverjanje.

Ministrica za izobraževanje, znanost in športje povedala, da so že kar nekaj časa posvetili smernicam za delovanje šolstva v prihodnjem letu. »Zavzemamo se za čim hitrejše, varno, postopno odpiranje šol in vrtcev. Načrti so pripravljeni in posredovani šolam,« je povedala.Po novem letu, 4. januarja, se bodo najprej v šole vrnili otroci prve triade in otroci s posebnimi potrebami, odprli se bodo tudi vrtci. Nato bodo šole odprli še za druge osnovnošolce in za dijake zadnjih letnikov.Vsekakor je pouk na daljavo preizkus tako za dijake v zadnjih letnikih kot za učitelje. Vse institucije, pristojne za izvedbo mature, so več mesecev pripravljale smernice. Ministrica je poudarila, da matura bo. Izpiti bodo prilagojeni, vsi pa bodo dobili bonus desetih odstotnih točk.Predsednica Državne komisije za splošno maturoje poudarila, da so prisluhnili dijakom. Pogovarjali so se z vsemi izpitnimi komisijami. V procesu oblikovanja smernic je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov.Kako bo potekala matura iz materinščine? Prilagoditve so v obeh delih, tako pisnem kot ustnem. Šolski esej je prilagojen z naslovom, je povedala Marina Tavčar Kranjc. »Ponujena bo večja odprtost, da bodo dijaki lahko vključili eno ali drugo delo ali obe, ki sta predpisani za obvezno branje,« je pojasnila.​Pri matematiki se pri pisnem delu tako na osnovni kot višji ravni dovoli uporaba računala, v izpitnih polah bo objavljeno večje število formul.​Pri tujih jezikih bo pri eseju na voljo izbira med dvema naslovoma.Pri ustnih izpitih bodo za obvezne predmete pripravili 35 kompletov vprašanj, januarja jih bodo nato pet izločili, katere, bodo dijakom pravočasno povedali.Zaradi pouka na daljavo bodo dijakom razpisali manjše število vaj, prilagodili bodo ekskurzije in protokole za izdelavo nalog. Morda bo prilagojeno tudi ocenjevanje.»Zavedamo se, da zaradi slabših pogojev priprav določenih tem ne bo mogoče predelati, da ne bodo dovolj utrjene, ker je učinkovitost pouka na daljavo slabša, večji del morajo dijaki opraviti individualno. Pričakuje se padec učne uspešnosti letošnje generacije,« je povedala, zato dodajajo bonus v obsegu desetih odstotnih točk na neuspešno opravljen del.Predsednik Državne komisije za poklicno izobraževanjeje povedal, da so se odločili za bonus desetih odstotkov za vse nerešene naloge. Pri pisnih nalogah se bo zagotovila izbirnost, da se olajša celoten izpit.Celotna priprava in izvedba ustnega dela pri poklicni maturi je v pristojnosti šol. Dogovorili so se, da bo obseg vsebin, ki jih bodo preverjali, zmanjšan za 15 odstotkov. Do konca februarja bodo dijaki obveščeni, katere vsebine bodo izločene. Šole bodo zmanjšale število kompletov vprašanj s 35 na 30.Direktor Državnega izpitnega centraje pojasnil, da se za bonus v normalnih razmerah nikakor ne bi odločili. Pri pisnih izpitih bo vsak kandidat za vsako nerešeno oziroma nepopolno rešeno nalogo dobil deset odstotkov možnih točk. »Torej deset odstotkov na tisto, česar ni izkazal, da je znal.« Poudaril je, da bodo tudi tisti najboljši pridobili s tem bonusom, ne le slabši dijaki.