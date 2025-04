Kako do plačane prakse v realnem poslovnem okolju za en mesec?

Slovenska kadrovska zveza v sodelovanju s kadrovsko agencijo Adecco Slovenija prek programa Kadrovski manager oziroma HR (Human Resources) Manager za en mesec mladim med 18. in 28. letom omogoča pridobitev praktičnih izkušenj na področju upravljanja s človeškimi viri. Nabirali si jih bodo v kadrovskem oddelku podjetja Nomago.

Prijave z motivacijskim pismom in življenjepisom sprejemajo na naslovu Slovenske kadrovske zveze https://kadrovska-zveza.si/hr-manager do 16. maja. Izbrani kandidat bo septembra 2025 opravljal plačano prakso v kadrovskem oddelku podjetja Nomago.

Kot pravijo, bo kandidat v okviru prakse pri vodilnem ponudniku prevozov in trajnostne mobilnosti v regiji Nomagu in pod mentorstvom vodje njihove kadrovske službe sodeloval pri ključnih kadrovskih procesih in pridobil vpogled v selekcijske postopke, razvoj kadrov, analizo in optimizacijo kadrovskih procesov ter strateške pobude na področju kadrov. Prav tako bo spoznal postopke zaposlovanja tujih delavcev v Sloveniji, zlasti delavcev s Filipinov, poudarjajo.

»V Nomagu se zavedamo, da so ljudje naša največja vrednost. Kadrovski procesi so dinamični in zahtevajo strateški pristop, zato želimo mlademu talentu omogočiti vpogled v realne izzive našega oddelka,« pravi Nataša Pirc Kovačič, vodja kadrovske službe v podjetju Nomago.

Anja Božič, predsednica upravnega odbora Slovenske kadrovske zveze, pa dodaja, da se veseli projekta HR Manager za en mesec, saj verjame, da lahko »s takšnimi pobudami pomembno prispevamo k razvoju bodočih HR strokovnjakov in dvigu kakovosti kadrovskih praks v Sloveniji, kar je tudi glavni cilj naše zveze«.

Postopek izbire kandidata bo potekal v več fazah. Na podlagi prijav bo izbranih pet finalistov, ki bodo nato sodelovali v selekcijskem postopku in v ocenjevalnem centru. Postopek bo izvedla kadrovska agencija Adecco, končnega izbranca pa določila komisija, sestavljena iz predstavnikov Adecca, Slovenske kadrovske zveze in podjetja Nomago.

Poleg praktičnih izkušenj bo program kandidatom omogočil povezovanje s kadrovskimi strokovnjaki in vključitev v mrežo profesionalcev na področju upravljanja s človeškimi viri, poudarjajo odgovorni.

»V podjetju Adecco Slovenija si prizadevamo povezovati talente s priložnostmi in jim omogočiti dostop do izkušenj, ki jim bodo pomagale pri kariernem razvoju. Projekt HR Manager za en mesec mladim omogoča, da se preizkusijo v realnem poslovnem okolju, se učijo od izkušenih strokovnjakov in pridobijo konkurenčno prednost na trgu dela,« je povedala Urška Lovšin, vodja marketinga Adecco Slovenija.

Program se bo zaključil novembra, ko bo izbrani kandidat na Jesenskem stičišču predstavil v praksi pridobljene izkušnje in znanja.