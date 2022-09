Kako so se pokrile karte Tanje Fajon

V nadaljevanju preberite:

Po aprilskih volitvah so notranje razprtije v stranki SD, ki so bile tudi posledica razočaranja zaradi slabega volilnega rezultata, pljusknile še v javnost. Nemir je bilo prav tako čutiti pred volilnim kongresom, ki ga bo SD imela prihodnji konec tedna in na katerem bo Tanja Fajon, skladno z notranjim dogovorom, vendarle edina kandidatka za predsednico. Stranko je dodatno konsolidiralo dejstvo, da bo njen kandidat Milan Brglez poskušal osvojiti funkcijo predsednika republike. Kdo ali kaj je prineslo umiritev notranjih strasti?