Kakšne so možnosti za Toninov desni blok

Sporočilo 18. kongresa Nove Slovenije, kjer je Matej Tonin dobil še četrti mandat za vodenje stranke, je bilo jasno: poglavitni cilj za prihodnji dve leti je menjava vlade Roberta Goloba z desnosredinsko. V njej je vsaj v času kongresa videl tudi SDS, a se je med njim in Janezom Janšo nato znova zaiskrilo na družbenem omrežju, saj se je ta obregnil ob njegovo idejo o nekakšni predvolilni koaliciji vseh drugih igralcev na desnici – z izjemo najmočnejše SDS.

Janša je namreč izpostavil, da je Logar že jasno povedal, da bo ob zmagi delal koalicijo z levico. A tudi ob zmagi SDS bi Logar želel v koaliciji videti leve stranke. »Kje v tej njegovi formuli vidite NSi?« je navedel Janša in znova okrcal NSi, češ da je podpirala Goloba. »Hvala, da si jasno povedal, da gre stranka SDS v dokončno samoizolacijo. Srečno še en mandat v opoziciji,« pa mu je odgovoril Tonin in nadaljeval, da bo NSi delala za desnosredinsko vlado, ki bo manj tvitala in bolj pomirjala.

Kakšno vlado in ali bodo ljudje kot odgovor na Goloba želeli predvsem desnosredinsko, bodo povedali na volitvah, pravi Logar. FOTO: Jure Eržen

In kaj praviki za oba predstavlja tako upanje kot tudi strah? »Zapuščina te vlade bodo močno razrahljani odnosi med podsistemi in nevarna strukturna neravnovesja, kar bo terjalo predvsem programsko koalicijo z jasnimi cilji strukturnih reform s potencialom daljšega obstoja. Zaradi enobarvnosti te vlade bo naslednja morala ponuditi rešitve iz desnosredinskega programa. Kakšno vlado in ali bodo ljudje kot odgovor na Goloba želeli predvsem desnosredinsko, bodo povedali na volitvah,« je za Delo glede povezovanja odgovoril Logar, ki Toninu nedvoumno košarice (še) ni dal, temveč je na to le namignil, pri tem pa ni povsem izključil desnosredinske vlade. Doslej je sicer bolj ali manj jasno ocenjeval, da desne vlade niso bile prav stabilne, saj so že kmalu doživele močan odpor v javnosti. Zato si želi »široke koalicije«.

Pod črto: trije potencialno največji akterji na desnici taktično ostajajo še vsak na svojem bregu, a karte se lahko v prihodnjih mesecih, po morebitni ustanovitvi novih strank, še močno premešajo – takrat bo bolj jasno, s kakšnimi programi se bodo pozicionirali in kakšno nevarnost Logar res predstavlja za druge stranke na desnici, sploh NSi, ki je s tem predlogom verjetno želela deloma tudi omejiti škodo.

»Prihodnost bo tudi pokazala, ali z Anžetom Logarjem sploh nagovarjamo iste volivce. Naša naloga je, da smo še naprej zelo dejavni pri rešitvah za najbolj aktualne probleme in pri terenskem delu,« na vprašanje, kako bodo obdržali svoje podpornike, odgovarja glavni tajnik Robert Ilc, ki v novih igralcih bolj kot zapiranje prostora za NSi vidi nove možnosti za povezovanje sil na desni sredini.

Matej Tonin v 85 odstotkih prejetih glasov vidi podporo, a ker je bil edini kandidat, je to tudi znak, da bo moral delati za ohranjanje svežine, če bo stranko hotel popeljati na naslednje parlamentarne volitve. FOTO: Dejan Javornik

A vsaj glede na trenutne odgovore se zdi bolj realistično, da bi se o sodelovanju s Toninom želeli pogovarjati le manjši igralci, če jih Logar ne bo privabil pod svoje okrilje. Predsednik SLS Marko Balažic o povezovanju pravi, da je stranka, ki jo vodi, integralni del zavezništva, ki želi preseči status quo zadnjih trideset let, in da so že po zadnji klavzuri povedali, da Slovenija potrebuje razvojno strategijo, ki je ne bi rušile ne leve in ne desne stranke.

Marko Lotrič, ki prav tako snuje novo stranko, pa nam je odgovoril, da se za zdaj ukvarjajo izključno s tem, da njihova razvojna iniciativa preraste v resno politično alternativo, ki bo ponudila možnost izbire. »Vse nadaljnje odločitve bomo sprejemali, ko bo za to primeren čas,« je dejal Lotrič, ki že zbira podpise za ustanovitev svoje stranke.