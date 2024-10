Povezani v desni blok in skupaj s SDS do desnosredinske vlade

Osemnajsti kongres NSi se je začel rutinsko, brez grandioznih vstopov novega starega predsednika Nove Slovenije, ob klasični spremljavi Coldplayeve Viva La Vida in z molitvijo za preminule. Že vsaj dober teden je jasno, da Matej Tonin kot predsednika stranke tokrat nima konkurence. Stranko bo torej vodil še naslednji dve leti, ki bosta usmerjeni na pripravo na prihodnje parlamentarne volitve, so soglasno zatrjevali vsi prisotni.

Predstava, kaj to pomeni, pa ni bilo tako enotno. Tonin je v intervjuju za Delo zatrdil, da bo sam stranko popeljal na prihodnje parlamentarne volitve – za te pričakuje, da bodo redne in ne predčasne –, njegova najverjetnejša kandidata za naslednika, vodja poslancev Janez Ciglar Kralj in predsednik sveta in poslanec Jernej Vrtovec, pa glede tega ne soglašata povsem. Oba političnih ambicij ne skrivata in sta namigovala, da je to še stvar dogovora, v svojih kongresnih nagovorih pa sta predvsem močno kritiziral trenutno oblast.

»Vsako leto je leto reform, a to kar gledamo, so le prazne obljube predsednika vlade. To, kar gledamo, je popolni nateg ljudi,« je dejal Vrtovec in pozval k predčasnim volitvam, da se vzpostavi nova vladi, ki pokaže, da je sposobna vladati. Kot rečeno, na te v stranki sicer ne računajo prav resno.

Odsotna Na kongresu v Škofja Loki sta opazno izostala nekdanja predsednica in nekdanja evropska poslanka Ljudmila Novak in nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle. Prva zaradi zdravstvenih težav, drugi zaradi tega, ker meni, da bi se morali v stranki pogovoriti o spremembah.

A vsaj za zdaj so v stranki zatrdili, da enotno stojijo za Toninom in da je njegova funkcija predsednika stranke povsem združljiva z njegovo novo funkcijo evropskega poslanca oziroma da je celo prednost, saj doda stranki širino in dodatno evropsko komponento – ta se je pokazala v več evropskih nagovorih in tudi v Toninovem.

Péter Magyar, evropski poslanec in Orbanov najresnejši konkurent, ki je nagovoril kongres, je opozoril, da je razvoj Slovenije in Madžarske pred dvema desetletjema potekal vzporedno, zdaj pa je zaradi koruptivne oblasti najrevnejša država članica.

»Med stranko Janeza Janše in Krščanskimi demokrati so razlike očitne, v slednji so prave krščanske vrednote, prav tako se zavzemajo za liberalne ekonomske politike, kar je bližje nam. V Sloveniji ste poskusili že z vsem – Janša je že vodil vlado večkrat, prav tako liberalne stranke, niste pa še poskusili s Krščanskimi demokrati. Tudi v Sloveniji je čas za novo pot,« pa je komentiral slovensko politično situacijo in ob tem vlekel paralele s trenutno škodljivostjo vlad v obeh strankah.

Evropski poslanec iz nemške stranke CDU Sven Simon, Tonin in evropski poslanec iz madžarske stranke Tizsa Peter Magyar. FOTO: Dejan Javornik

Da je potrebna menjava Golobove vlade, je bil sicer – poleg poskusa umestitve med oba pola – eden od ključnih poudarkov tudi Toninovega govora. »Vsi bi si radi podredili krščanske demokrate. Eni bi nas radi imeli za rezervno koalicijsko stranko, drugi za ponižen satelit. Vsem sporočam, krščanski demokrati nismo naprodaj niti na klic. Smo resna politična sila, ki natančno ve, kaj hoče,« je navedel Tonin in ob tem požel glasen aplavz.

Pozdravil je »nove projekte na desni sredini«, ki pa si jih želi povezati v nekakšnem skupnem bloku. Če se bomo znali osredotočiti na bistvo, bodo skupaj s SDS lahko prišli do desnosredinske vlade: »Z združevanjem razdrobljenih sil lahko dosežemo velike sinergijske učinke. Še nikoli v zadnjih dvajsetih letih nismo imeli takšne priložnosti, da realno lahko odločimo o prihodnji slovenski vladi.«

Postaviti se moramo za krščanske vrednote, je še navajal predsednik NSi in navedel, da se morajo migranti prilagoditi »našim običajem«. Šele, ko bomo v Evropi striktno vrnili vse tiste, ki vstopijo ilegalno, pa bomo po njegovo obvladovali migracije.

Zeleni prehod je po njegovo »še ena žrtev levičarskih aktivistov in progresivcev«, lahko pa bi bil zgodba o uspehu, če bi se ga lotili znanstveno, ne pa ideološko. Najboljše zagotovilo za energetsko neodvisnost bo po njegovo izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne, zato je pozval k odhodu na referendum.

Želi si, da bi naši balkanski kolegi skupaj z Ukrajino in Moldavijo lahko čim prej postali polnopravni člani. Boljše razvojne paradigme po njegovo trenutno ni.