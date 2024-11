Koalicija nad omrežnine z interventno zakonodajo

Vlada je na današnji seji podaljšala regulacijo cen električne energije za gospodinjstva, s čimer bo preprečila dvig cen na položnicah, je po seji vlade povedal predsednik vlade Robert Golob. Ta je napovedal interventni zakon, ki naj bi začel veljati z novim letom, z njim pa bi lahko posegli v odločitev agencije za energijo glede obračunavanja omrežnine.

»Če je kdo pričakoval, da bomo dovolili, da bi se računi za ljudi povečali za 30 odstotkov, se moti,« je na novinarski konferenci po seji vlade povedal Golob. »Omrežnina se bo dvignila toliko, kot je predvidela agencija, dvig omrežnin pa bomo kompenzirali z regulacijo cen, je povedal Golob. Ukrep dodatne regulacije cen se izteče s 1. marcem, ko nastopi nižja sezona obračuna omrežnine.

Najprej glede regulacije cen električne energije. Kot smo napovedali, vlada za ublažitev položnic za elektriko med zimo, ko velja višja omrežninska tarifa, podaljšuje regulacijo do konca februarja prihodnje leto. Medtem ko je država doslej regulirala 90 odstotkov porabljene elektrike, desetino pa so odjemalci plačevali po tržnih cenah, bo po novem veljalo, da bo znova regulirala ceno za sto odstotkov porabe. Ob tem pa znižuje tudi regulirano ceno, in sicer z enotne cene pri 98 evrih za megavatno uro bo na decembrskih položnicah že veljala nova regulirana cena 77 evrov za megavatno uro, je predstavil minister za okolje, prostor in energijo Bojan Kumer.

Bojan Kumer FOTO: Blaž Samec/Delo

Vlada je do konca februarja podaljšala tudi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Ta prispevek za povprečnega porabnika znese dobrih šest evrov na mesec.

Poslanci o omrežninah

Golob je poudaril, da je koalicija izkazala enotnost. To je napovedal tudi za sejo parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je sklicana za ponedeljek in na kateri bo koalicija po Golobovih besedah podprla vse sklepe in pomagala pri njihovi izvršitvi, da se neupravičena povišanja ne prelijejo na položnice ljudi. Koalicijski poslanci v sklicu odbora predlagajo sklep, da odbor poziva agencijo za energijo, da do nadaljnjega zamrzne izvajanje nove metodologije obračunavanja omrežnine, dokler ne zagotovi natančne analize vpliva sprememb na gospodarstvo in državljane.

»Verjamem, da bodo na seji odbora tudi predstavniki agencije za energijo. Vprašanj imamo ogromno in skozi razpravo bomo prišli do zaključka, ali je potrebna interventna zakonodaja, ki bi posegla v pristojnost agencije, ali pa bo agencija prisluhnila pozivom laične in medijske javnosti ter politike in stroke,« je dejal Golob.

Gospodarstvo je opozarjalo na dvig omrežnin, gospodarstvu bomo šli na roko, je dejal Matjaž Hanr. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ta je dejal, da nov obračun omrežnine temelji na metodologiji izpred pandemije in energetske krize, zato ga je treba posodobiti. »Nova omrežnina uvaja v poletnem času visoko tarifo čez dan. Torej ljudi silimo, da energijo koristijo ponoči namesto podnevi, ko imamo zaradi številnih sončnih elektrarn veliko električne energije.«

Z vprašanji smo se glede morebitnih sprememb v sredo obrnili tudi na agencijo za energijo, kjer pa so nam danes odgovorili, da lahko odgovore pričakujemo v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v sedmih delovnih dnevih.

Gospodarstvo bomo obdržali konkurenčno

Na novinarski seji po seji vlade sta sodelovala tudi koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, sicer predsednik SD.

Slednji je dejal, da bo državni zbor sprejel zakonodajo, ki bo na tem delu omogočila, da bomo obdržali gospodarstvo konkurenčno. »Gospodarstvo je opozarjalo na dvig omrežnin, gospodarstvu bomo šli na roko, zakonodaja pa naj bi veljala od 1. januarja naprej,« je dodal.