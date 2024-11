Vlada z več ukrepi za brzdanje visokih zimskih računov za elektriko

V nadaljevanju preberite:

Vlada bo na jutrišnji seji predvidoma sprejela več ukrepov za brzdanje povišanja stroškov na računih za električno energijo do konca zimske sezone oziroma do konca februarja. K temu jih je menda napeljal nov sistem obračunavanja omrežnine. Tudi o tem naj bi vlada razpravljala, saj v koaliciji nad njim niso navdušeni. Kakšne ukrepe naj bi vlada sprejela? Kako drago elektriko v primerjavi z EU plačujejo slovenska gospodinjstva in podjetja? Kakšne so posledice novega obračunavanja omrežnin?