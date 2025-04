Kalkuliranja ni bilo, večina je NPZ pisala

Skrb, da bodo devetošolci, pri katerih bodo za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa prvič upoštevali tudi dosežke nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ostali doma, ker bi se jim to bolj izplačalo, je bila odveč. Število manjkajočih na NPZ se je namreč v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za polovico. Srednje šole bodo predvidoma jutri objavile razvrstitev kandidatov glede na število točk iz ocen in NPZ.

Po podatkih državnega izpitnega centra (RIC) so bili k NPZ prijavljeni 22.104 devetošolci, najmanj en predmet jih je opravljalo 21.938. Lani 474 devetošolcev ni pisalo ne matematike ne slovenščine (italijanščine ali madžarščine), letos je bilo takih le 166. NPZ iz učnega jezika se ni udeležilo 3,1 odstotka učencev (lani 5,4 odstotka), iz matematike pa 3,3 odstotka (lani 6 odstotkov).

Direktor RIC Darko Zupanc je za Delo dejal, da to kaže, da je bila odločitev, da bodo NPZ izvedli tako, kot so ga, pravilna. »Nekateri, tudi iz učiteljskih vrst, so v medijih izjavljali, da bodo otroci kalkulirali, špekulirali. Zdravniki so se bali, da bo naval na njihove ordinacije. Veseli smo, da kalkulacij očitno ni bilo, če so se odsotnosti zmanjšale za polovico. V povprečju je manjkal eden na šolo.«

Negotovost

Če so danes, ko so odprli vpogled v ovrednotene NPZ devetošolcev (prejšnji teden tretješolcev, za šestošolce bodo na vpogled od 5. maja), pregorevali telefoni na RIC, bo jutri vroče na srednjih šolah. Te bodo namreč predvidoma jutri ali v naslednjih dneh objavile, koliko točk iz ocen in koliko točk iz NPZ je treba imeti, da si še lahko sprejet k njim. Tudi to bo kandidatom lahko pomagalo pri odločitvi, ali naj prijavo za vpis v srednjo šolo prenesejo drugam . Za to imajo časa do 6. maja. Teden dni pozneje, 13. maja, bodo znani končni dosežki NPZ, torej po morebitnih ponovnih vrednotenjih. Najdlje bodo čakali tisti, ki NPZ niso pisali, dosežke jim bodo določili ob koncu 9. razreda.

Po prvih neuradnih podatkih – ti se bodo zaradi ugovorov in ponovnih vrednotenj še spreminjali – so devetošolci pri slovenščini v povprečju dosegli 62,34 odstotka točk, pri matematiki pa 52,7 odstotka točk. Zupanc je poudaril, da odstotkov ne moremo in ne smemo primerjati ne med predmeti ne med posameznimi leti, saj so dosežki odvisni od nalog, ki se precej razlikujejo. Na vprašanje, ali je bila matematika (pre)težka, je Zupanc dejal, da bo na to v poročilu zlahka odgovorila predmetna komisija. »Ampak kaj čudežnega, velikega ni.« Če učenci, starši, učitelji ugotovijo, da naloge niso bile ustrezno vrednotene, lahko do pojutrišnjem do 22. ure na šoli vložijo zahtevo za ponovno vrednotenje posameznih nalog.

Zupanc pričakuje, da bo teh primerov letos, prav zato, ker je NPZ po novem eno od meril za vpis v srednjo šolo z omejitvijo vpisa, nekoliko več. Podobno pričakuje tudi ravnatelj OŠ Škofljica Roman Brunšek, ki je dejal, da so na njegovi šoli učenci po prvem pregledu zadovoljni. »Bil sem na podružnični šoli, kjer imamo v devetih razredih zelo veliko učencev, ki so matematiko opravili z več kot 90 odstotki.«

Pomočnica ravnateljice OŠ Danile Kumar Andreja Hazabent je povedala, da bodo podrobno analizo z učenci naredili pojutrišnjem. »Zelo smo zadovoljni, da so vsi devetošolci odpisali NPZ. Ponosna sem nanje, da so vzeli 'usodo' v svoje roke. Je pa vendarle veliko ugank, vprašanj in negotovosti. Tudi starši otrokom težje svetujejo, ali naj prenesejo prijavo ali ne. Letos je situacija precej nepredvidljiva, prihodnje leto bo že lažje.«