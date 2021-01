Kandidat, naklonjen vladajoči stranki

Zdajšnji direktor ni več prva izbira

V mandatu te vlade je imela policija do zdaj le dva tedna direktorja s polnimi pooblastili.

Nezakonite poteze policije

Ljubljana – Notranji minister Aleš Hojs bo v teh dneh od ministrstva za javno upravo dobil vso potrebno dokumentacijo o prijavljenem kandidatu za generalnega direktorja policije. Imena uradno sicer ne razkrivajo, neuradno pa gre za Antona Olaja, dosedanjega Hojsovega državnega sekretarja.Kot smo že poročali, se je na javni natečaj za generalnega direktorja policije prijavil Anton Olaj, ministrstvo za javno upravo, ki je objavilo prosto delovno mesto, pa je po naših informacijah prejelo prijavo še ene kandidatke, a ni izpolnjevala formalnih pogojev.V četrtek je natečajna komisija s kandidatom, ki je izpolnjeval pogoje in podal popolno vlogo, opravila pogovor. »Minister, pristojen za izbiro generalnega direktorja policije, bo prejel vso relevantno dokumentacijo,« so nam pojasnili na MJU.Da vršilec dolžnosti generalnega direktorja Andrej Jurič ni Hojsova prva izbira, je neuradno znano že dolgo. To je verjetno tudi eden glavnih razlogov, da se na razpis niti ni prijavil. V policijskih krogih se že dlje časa govori, da bi notranji minister na mestu prvega moža policije rad videl svojega sekretarja Antona Olaja, nekdanjega kriminalista, po izobrazbi pa doktorja prava.Olaj je na notranje ministrstvo prišel po odhodu Franca Breznika, ki je odstopil zaradi prehitre vožnje pod vplivom alkohola. Politično velja za precej naklonjenega desni opciji, predvsem SDS.V mandatu te vlade je imela policija do zdaj le dva tedna direktorja s polnimi pooblastili. Anton Travner je odstopil na dan, ko so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) obiskali dom gospodarskega ministra Zdravka Počivalška zaradi sumov kaznivih dejanj pri nabavi zaščitne medicinske opreme. Njegova uradna razlaga odstopa so sicer osebni razlogi, ni pa dvoma, da se je strinjal z mnenjem ministra Hojsa, da so bile preiskave politično motivirane. Torej Travner niti sam ni zaupal v strokovnost dela ljudi v lastnih vrstah.Še večje kadrovske zdrahe kot v vrhu policije so na NPU, kjer se zapleta tudi zaradi odločitve sodišča. Čeprav je že več kot dva meseca od konca razpisa, so nam z ministrstva za javno upravo sporočili, da postopek izbire direktorja še teče. Ko je 6. maja Travner podpisal (kot se je pozneje izkazalo, nezakonito) odločbo o razrešitvi direktorja Darka Muženiča, se je začel nekakšen eksperiment, kako nastaviti (politično) najbolj všečno vodstvo. Muženiča je kot vršilec dolžnosti zamenjal Igor Lamberger, a naj bi bila njegova usoda zapečatena kmalu po razvpitih preiskavah zaradi afere z zaščitno opremo.Konec julija Jurič presenetljivo ni izbral nobenega od dveh prijavljenih in primernih kandidatov, ampak je za v. d. imenoval Uroša Lepošo. Po dveh mesecih in pol je ta prosil za razrešitev. Uradno iz osebnih razlogov, sodu pa naj bi izbilo dno prav nenehno vmešavanje vodstva in politike v delo NPU.Kot še pravijo naši viri, se Lepoša ni strinjal niti z izredno angažiranostjo nekaterih, naklonjenih vladajoči stranki, da vodilno mesto na NPU prevzame Petra Grah Lazar. Po Lepoševem odhodu jo je Jurič imenoval za v. d. direktorice.Za nezakonito odpuščenega Muženiča v policiji iščejo vse mogoče obvode, da se na prejšnje delovno mesto ne bi vrnil.Razpisali so nov javni natečaj, a je na Muženičevo pobudo delovno in socialno sodišče zadržalo izbiro kandidata oziroma prepovedalo njegovo izbiro, natečajnega postopka pa ni ustavilo.