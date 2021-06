Dikaučič cez prvo stopnico proti ministrskemu fotelju

Aleš Zalar, slovenski pravnik in politik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Če bo potrjen, bo formalno izpolnil ministrsko praznino, dejansko pa bo to le izvrševanje pravosodne politike, ki jo določa predsednik vlade, ne pa kreiranje. Zaradi pomanjkanja kandidatovih mednarodnih izkušenj in kontaktov na področju pravosodja bo zamujena priložnost, da bi v okviru predsedovanja svetu EU imeli pomembnejšo vlogo pri uveljavljanju strateških interesov države na področju pravosodnih politik v EU.

Aleš Zalar, nekdanji pravosodni minister



Kandidat tiho o najbolj vročem vprašanju

Miro Haček, izredni profesor na FDV. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Da je kandidat povsem neznan, ni nujno slabo. Vlada je pri pri tožilcih naredila pravno in politično napako, pravila igre bi morala, če že, spreminjati za v prihodnje, in ne za nazaj. Morda res ni najbolje, da tožilci de facto imenujejo sami sebe, a zakon morajo, dokler velja, spoštovati vsi. SMC se bo sam po tem izjemno težko pobral. Interesi gospodarstva, na katerih gradijo, namreč običajno niso najbolj hvaležni, ko gre za volivce.

Miro Haček, politolog



Šibke reference ...

... in podobnosti z Janezom Janšo

Bogdan Biščak, nekdanji politik. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Takšnega kandidata za pravosodnega ministra še nismo imeli. Jasno je, da kot minister ne bo obstajal, temveč le kot izvajalec naročil. Drugače pravzaprav niti ne more biti. Razdeljenost politične moči je takšna, da bo lahko samo sledil navodilom. Za tistega, ki gre v takšno kandidaturo, je jasno, da je vnaprej pristal, da bo sledil navodilom. Poleg tega so volitve pred vrati in dejansko ne bi mogel narediti nič.

Bogdan Biščak, nekdanji politik

je parlamentarni odbor za pravosodje po dobrih petih urah s sedmimi glasovi za in šestimi proti podprl za kandidata za pravosodnega ministra. Dikaučič, ki je predstavil svoje videnje vodenja resorja in odgovarjal na vprašanja članov odbora, je poudaril, da se zaveda, da na položaj prihaja »v zelo napetem političnem času«. Na najbolj vroče vprašanje, povezano z imenovanjem izbranih evropskih delegiranih tožilcev, ki je s funkcije odneslo Lilijano Kozlovič, saj se ni strinjala z nezakonito odločitvijo vlade o prekinitvi tega postopka, ni hotel odgovarjati.»Ker je glede postopka imenovanja izbranih evropskih delegiranih tožilcev napovedana uporaba vseh pravnih sredstev, je na tem mestu zelo pomembna zadržanost. Niti z enim stavkom ne smem vplivati na postopek, zato zapletov ne bom komentiral do konca postopkov na sodišču,« je dejal Marjan Dikaučič.Čeprav so mu opozicijski poslanci očitali, da ni sodnik in da bi se moral glede tega vprašanja opredeliti, 40-letni kandidat, brez izkušenj v politiki in brez pomembnejših izkušenj v vodenju, ni spremenil stališča. Zato ga je doletel očitek, da se spreneveda.»Življenjepis oziroma reference, ki jih je navedel predsednik vlade Janez Janša ob vložitvi vaše kandidature, so tako borne, da ne bi zadoščale niti za pridobitev prakse v nekem podjetju. Glede na to, kakšnim kandidatom se ne podeljujejo mandati za evropsko tožilstvo, in na drugi strani, kakšni ljudje so predlagani za ministrskega kandidata, res ne razumem zadev. Res ne vem, zakaj se vas brez izkušenj poriva na ta položaj. Neuspešno ste se potegovali za notarsko mesto. Ker ga niste dobili, ste tožili pravosodno ministrstvo in zdaj bi ga vodili. Pred tem vam ni uspelo postati direktor ZD Šmarje pri Jelšah. Niste primeren kandidat za tako pomembno funkcijo, kot je minister za pravosodje,« je menil(Levica). Nasprotno pa je(SDS) ocenil, da prav ti Dikaučičevi neuspehi kažejo, da je pravi kandidat, saj potrjujejo, da ni del nobenega pomembnejšega pravniškega ali drugega omrežja v državi.Dikaučič je zavrnil namigovanja, da bi v preteklosti sodeloval pri pranju denarja. Poudaril je, da se bo kot minister posebej zavzemal za avtonomijo pravosodja, za katerega pravi, da je urejen sistem.To je zbodlo(LMŠ). »Že vaša ravnanja z zavlačevanjem prevzemanja pošte in pritožbenimi roki pri vašem neuspelem naskoku na notariat v Žalcu kažejo, da imata zdoločeno skupno hibo. Pod to vlado se pravna država krha in ruši, nekateri segmenti vladavine prava ne obstajajo več. S predstavitvijo me niste prepričali, da boste branik vladavine prava in pravne države. Če bi imeli drugačno predstavitev in poldrugo uro ne bi brali tistega, kar so vam napisali drugi, bi vam morda verjela, da ne boste le marioneta in boste dvignili roko, ko bo to potrebno in boste tiho, ko bodo tako od vas zahtevali,« je komentirala.Ena od prednostnih nalog, ki jih je v svoji predstavitvi navedel Dikaučič, je prenova insolvenčne zakonodaje. »Rad bi jo spremenil tako, da bi zaščitil poštene gospodarstvenike, ohranil zdrava jedra podjetij. Zavedati se je treba, da bo epidemija pustila posledice, saj so se spremenile navade ljudi in bodo zato nekatere dejavnosti zagotovo zašle v težave, zato bo treba odpravljati težave grozeče insolventnosti,« je napovedal kandidat.Do konca redakcije odbor za pravosodje ni končal razprave o primernosti kandidature. Glede na razmerja sil med koalicijo in opozicijo v tem delovnem telesu sicer ni bilo pričakovati, da Dikaučič ne bi dobil podpore; negotov pa je izid torkovega glasovanja DZ, saj ni jasno, ali bo dobil tudi glasove podpore poslancev Desusa.