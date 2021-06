Kandidat za ustavnega sodnika lahko računa na koalicijo, SNS in Desus

K možnosti kandidiranja je prof. dr. Kranjca povabil predsednik republike in pri tem uporabil zakonsko določbo, da h kandidaturi lahko nagovori kandidata zunaj javnega poziva. Tako je ravnal tudi v primeru akademika prof. dr. Pavčnika in sedanjega predsednika ustavnega sodišča prof. dr. Kneza. FOTO: Vukelič Ljubo/Delo

Izr. član SAZU, zasl. prof. dr. dr. h.c. Janez Kranjc, univ. dipl. prav., je doktor pravnih znanosti, zaslužni profesor za rimsko pravo in pravno zgodovino na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter za nemško pravno terminologijo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.



Na fakulteti in univerzi je opravljal različne funkcije. Dva mandata je bil prodekan in tri mandate dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Več mandatov je bil predsednik statutarne komisije in član senata Univerze v Ljubljani. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani že od ustanovitve leta 1994 vodi Mednarodni forum. Trenutno je na Univerzi v Ljubljani predsednik komisije za etična vprašanja.

Predsednik republikeje danes v državni zbor že v tretje poslal ime kandidata, ki bo – če bo na tajnem glasovanju zbral vsaj 46 poslanskih glasov – nadomestil ustavno sodnicoki se ji je mandat iztekel 14. julija lani. Doslej zadostne večine v državnem zboru nista zbrala žeinKljub ponovljenem razpisu pa predsednik republike v imenovanje ni predlagal nikogar od peterice (inprijavljenih, pač pa je uporabil zakonsko določbo, da h kandidaturi lahko nagovori kandidata zunaj javnega poziva. Tako je ravnal tudi v primeru akademikain sedanjega predsednika ustavnega sodiščaPreden je h kandidaturi nagovoril, zaslužnega profesorja na ljubljanski in mariborski pravni fakulteti ter izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je predsednik republike kot možni kandidaturi predstavil tudi generalnega sekretarja na ustavnem sodiščuin višjega sodnika, a so bili do podpore enemu in drugemu poslanci zadržani.Zaradi svojih nazorskih stališč si tudi Kranjc ne more obetati podpore – kljub temu da mu priznavajo strokovnost – LMŠ, SD, Levice in poslanske skupine nepovezanih. »Kot smo že večkrat poudarili, bi si želeli spolno uravnoteženo sestavo ustavnega sodišča,« je dejala vodja poslanske skupine nepovezanihRačuna pa lahko na podporo SDS, SMC, NSi, Desusu ter v poslanski skupini narodnih skupnosti, ki imajo skupaj 47 poslanskih glasov. A na tajnem glasovanju so poslanci že večkrat – tudi v primeru Terška – doslej glasovali drugače, kot so nakazovali pred tem.