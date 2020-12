Karl Erjavec s Kulom stavi na vse ali nič

Bo vplivalo tudi revizijsko poročilo?

Preberite še: Politika v čakanju na poročilo računskega sodišča

FOTO: Arhiv Dela

Tomaž Vesel

predsednik računskega sodišča

"Stavim predvsem na zdrav razum in upam, da uporaba zakona o upravnem postopku ter pooblastitev druge osebe za podpis osnutka revizijskega poročila o spomladanskih nakupih zaščitne opreme ne bo potrebna."

Ljubljana – Čeprav 46 poslanskih glasov, potrebnih za uspeh, še nima, se je morebitni mandatar nove vladeodločil poskusiti z rušenjem. Prepričan je, da ga bodo pri tem podprli štirje poslanci njegovega Desusa, prav tako poslanci SMC, ki pa za zdaj tega javno še niso niti nakazali. Sogovorniki iz vrst Koalicije ustavnega loka (Kul) se ob tem sicer strinjajo z oceno, da do preštetja glasovnic ne bo znano, ali se bo igra na vse ali nič, v katero se je spustil Erjavec, na koncu dejansko izšla.Po sestanku s prvaki strank Kula je predsednik Desusa Karl Erjavec priznal, da zadostnega števila poslanskih glasov še ni zbral. Meni pa, da jih bo v prihodnje. Ob tem je izjavo prvaka SMC, da so enotni pri tem, da ga ne bodo podprli kot kandidata za mandatarja, označil za neverodostojno.Prvi odgovor, kako enotne so v resnici vladna in poslanske ekipe SDS, SMC in NSi po izstopu Desusa iz koalicije, bi sicer lahko dobili že danes, ko je bil na Brdu pri Kranju za popoldne sklican razširjen koalicijski vrh, ki pa je bil nato tik pred zdajci odpovedan.Končni odgovor o usodi Janševe vlade pa bo, kot rečeno, prineslo tajno glasovanje, ki bo – če bo opozicija konstruktivno nezaupnico res vložila prihodnji teden, saj so pred tem na vrsti še organi strank – teoretično že tudi konec prihodnjega tedna, še bolj verjetno pa v prvem tednu prihodnjega leta. Po parlamentarnih hodnikih je pri tem že slišati ugibanja, kako bosta obe strani zagotovili nadzor nad glasovanjem svojih poslancev. Med drugim naj bi vsaj na koalicijski strani že dlje časa preigravali možnost neprevzema glasovnic, s čimer bi izvedli še dodaten pritisk na morebitne prestopnike.»Zame pritiski niso nič novega, razumem tudi, da revizijsko poročilo o nakupih zaščitne opreme v prvem valu epidemije prihaja v politično obremenjenem času,« je včeraj komentiral predsednik računskega sodišča, ki bo po naših informacijah prav danes v pogovoru skušal doseči premik v fazi revizijskega procesa o nabavi zaščitne opreme.Osnutek poročila, ki je po naših neuradnih informacijah zelo obremenjujoče za gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, namreč že nekaj časa čaka na podpis oziroma soglasje pristojnega namestnika. Ali mu bo Vesel odvzel pooblastila in jih skladno z zakonom o upravnem postopku prenesel na koga drugega ter s tem preprečil aktualno blokado revizijskega postopka? »To bi se lahko zgodilo v skrajnem primeru. A v tem trenutku stavim predvsem na zdrav razum. Notranjih možnosti za rešitev zadeve je dovolj in verjamem, da bomo našli rešitev,« odgovarja predsednik računskega sodišča, ki je včeraj potrdil tudi, da so ga klicali iz kabineta premiera Janše, vendar srečanja (še) ni bilo.Na računskem sodišču je očitno prišlo do spora in politizacije ustanove. Sinoči se je takole oglasil namestnik predsednika računskega sodišča.V tednu dni bi torej po Veselovih besedah že lahko izdali osnutek revizijskega poročila, za katero v opoziciji upajo, da bi lahko vplivalo tudi na poslance SMC, da bi prispevali svoje glasove za zrušenje Janševe vlade. Pritiski nanje se torej vse bolj krepijo.Pred hišo staršev poslancase je tako pojavila tabla z napisom 'Gregor Perič, heroj ali izdajalec?'.»Naše politično delo moramo oddelati v državnem zboru ali morda tudi pred parlamentom, nikakor pa te zadeve nimajo kaj iskati drugje. Sam nimam težav s pritiski, ki se krepijo, me pa moti, da se v to igro vključuje tudi tiste, ki s politiko nimajo nič. Razumem, da je to del političnega boja, a zaradi tega se ne bom odločal nič drugače, kot bi se sicer,« je komentiral primorski poslanec SMC.