Katja Košir, prva HR managerka za en mesec v Sloveniji

Katja Košir, študentka mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, je postala HR (Human Resources) managerka za en mesec. Svojo »funkcijo« bo nastopila septembra, ko bo pod mentorstvom Nataše Pirc Kovačič in njene ekipe mesec dni sodelovala pri vodenju HR oddelka v podjetju Nomago.

Štiričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov kadrovske agencije Adecco, Slovenske kadrovske zveze, podjetja Nomago ter generalnega sponzorja podjetja Avtenta, je Katjo Košir izbrala med 57 prijavljenimi. Kot so obrazložili, jih je Koširjeva prepričala z veščinami, energijo in iznajdljivostjo.

Izbor HR managerja meseca. Od leve proti desni: Gašper Poljanšek, finalist izbora HR manager za en mesec, Mirela Kurt, direktorica podjetja Adecco, mag. Ivan Papič, predsednik Slovenske kadrovske zveze, Anja Božič, podpredsednica Slovenske kadrovske zveze, Nataša Pirc Kovačič, vodja kadrovske službe v podjetju Nomago, Katja Košir, zmagovalka izbora HR manager za en mesec, Klara Velenšek, finalistka izbora HR manager za en mesec, Špela Krebelj, finalistka izbora HR manager za en mesec ter Matija Nendl, direktor podjetja Avtenta. FOTO: Arhiv LK Vizija

Projekt, ki sta ga zasnovali Slovenska kadrovska zveza in kadrovska agencija Adecco, mladim ponuja edinstveno priložnost za pridobivanje praktičnih izkušenj na področju upravljanja s človeškimi viri.

Zahtevno ocenjevanje

Na ocenjevalnem centru so morali kandidati pokazati svoje veščine na področju komunikacije, aktivnega poslušanja, reševanja konfliktnih situacij, kreativnosti, odločnosti, pa tudi, kako pozorni znajo biti na podrobnosti. Osebnostni testi so dodatno osvetlili njihovo odgovornost, timsko delo, vodstvene potenciale, usmerjenost k strankam, željo po učenju, organiziranost in delovno učinkovitost.

»Katja Košir nas je prepričala s svojo energijo, samozavestjo in izjemno komunikacijo. Pokazala je razumevanje kompleksnosti HR področja in se odlično odzivala na izzive ocenjevalnega centra. Verjamemo, da bo njeno enomesečno vodenje HR oddelka dragocena izkušnja tako zanjo kot za podjetje,« so ob razglasitvi zmagovalke poudarili v strokovni komisiji, ki so jo sestavljale Ana Kos Vrankar, direktorica poslovnih enot Adecco Slovenije, Anja Božič, podpredsednica Slovenske kadrovske zveze, Nataša Pirc Kovačič, vodja kadrovske službe v podjetju Nomago in Viviana Žorž, vodja marketinga v podjetju Avtenta.

»Komaj čakam, da od blizu spoznam, kako v praksi potekajo kadrovski procesi. Veselim se sodelovanja, novega znanja in priložnosti, da tudi sama prispevam kakšno idejo. Zanimajo me predvsem povezave med psihologijo in HR – odnosi, motivacija in ustvarjanje dobre delovne klime,« se je ob razglasitvi odzvala zmagovalka Katja Košir.

Kot pravi Matija Nendl, direktor Avtente, v podjetju z veseljem podpirajo projekte, ki spodbujajo razvoj mladih HR talentov, saj verjamejo, da lahko »prava tehnologija bistveno prispeva k strateški vlogi kadrovskih ekip«: »Z rešitvami, kot je SAP SuccessFactors, podpiramo organizacije pri razvoju ljudi, ki so srce vsakega podjetja.«

Čeprav gre za prvo izvedbo projekta, si partnerji želijo, da bi HR manager za en mesec postal stalnica. Projekt krepi povezave med mladimi in izkušenimi kadrovskimi strokovnjaki ter omogoča neposreden vpogled v delovanje sodobnega HR oddelka. Namen je jasen, pravijo: razvijati kadrovske potenciale prihodnosti ter krepiti kadrovsko stroko z novimi idejami, energijo in znanjem.