Kaznovani posameznici vrnjena globa zaradi kršenja policijske ure

Okrajno sodišče ustavilo postopek o prekršku

Okrajno sodišče je ustavilo postopek o prekršku posameznici, ki je bila s 400 evri kaznovana zaradi kršenja policijske oziroma »epidemiološke« ure. Vrnjen ji je bil tudi znesek globe, je na Twitterju v petek zapisala Pravna mreža za varstvo demokracije. Premierse je hitro odzval z zapisom, da gre za »mrežo za pomoč virusu in ogrožanju zdravja in življenj«.»Posameznica je bila na podlagi odloka, ki ni bil objavljen v Uradnem listu RS, oglobljena v višini 400 evrov zaradi kršenja policijske ure. Dosegli smo, da je okrajno sodišče ustavilo postopek o prekršku, vrnjen pa ji je bil tudi znesek globe,« so na Twitterju zapisali v Pravni mreži za varstvo demokracije. Dodatnih podrobnosti niso razkrili.V pravni mreži so že aprila napovedali vložitev pobud za razveljavitev glob, izrečenih na podlagi odlokov, ki niso bili objavljeni v Uradnem listu. Vlada je namreč za zajezitev epidemije covida-19 sprejela več odlokov in njihovo veljavnost podaljševala, pri čemer pa v lanskem letu ni vseh objavila v Uradnem listu. Ukrepe je namreč podaljševala le s sklepi, ki niso bili objavljeni v Uradnem listu.Ustavno sodišče je na to opozorilo ob presoji ustavnosti odloka, ki se je nanašal na zaprtje šol, ob tem pa se je postavilo tudi vprašanje veljavnosti drugih odlokov, denimo odloka o omejitvi gibanja, ki je prepovedoval prehajanje regijskih in občinskih meja ter za kršitve predpisoval tudi globe.Janša je na Twitterju glede Pravne mreže pripisal še, da znak, ki ga je dodala k objavi – namreč športni pokal z zvezdo –, predstavlja totalitarni simbol smrti. »Nobene veze z demokracijo, le z njenim zatiranjem,« je pristavil.