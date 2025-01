KD Group naj bi za vilo na Levstikovi v lasti SD odštela 1,6 milijona evra

Po neuradnih informacijah je stranka SD Levstikovo vilo prodala finančnemu skladu KD Group za 1,6 milijona evrov. Kot je poročal POP TV, so v SD že poravnali davek na promet z nepremičninami, postopek nakazila kupnine pa je v zaključni fazi.

Spomladi smo v Delu poročali, da je stranka na kongresu, kjer je vodenje SD prevzel Matjaž Han, priznala resne finančne težave. Takrat so razkrili, da imajo neporavnane obveznosti v višini 600.000 evrov, skupni dolg pa je znašal kar 1,8 milijona evrov, od česar so okoli 30 odstotkov pridelali v zadnjem letu z obnovo stavbe na Levstikovi, kjer naj bi domoval Inštitut 1. maj, in urejanjem novih prostorov za stranko na Nazorjevi.

Največji dolg je stranka sicer imela do Delavske hranilnice, 396.000 evrov dolga pa so si nakopali tudi za nakup opreme za najete prostore na Nazorjevi ulici. Te jim je opremilo podjetje Drugačno pohištvo. Ker storitve niso plačali, so ti nato s Socialnimi demokrati sklenilu sporazum o pripoznavi in plačilu dolga.

Stranka bi ga morala poravnati konec preteklega leta. Na temelju tega notarskega zapisa je bila vpisana tudi nova hipoteka na Levstikovo vilo, že četrta, ki je zapadla pred nekaj dnevi.

Levstikova vila, znana tudi kot Moskovičeva vila, se nahaja na Levstikovi ulici 15 v Ljubljani. V preteklosti je bila v lasti judovske družine Moskovič, ki so jo med drugo svetovno vojno deportirali v Auschwitz, kjer je družina umrla. Po vojni je bila vila nacionalizirana in je večkrat zamenjala lastnike. Leta 1993 jo je stranka SD pridobila v last prek menjalne in darilne pogodbe z Republiko Slovenijo za del stavbe na Tomšičevi ulici.

Ker se SD že dlje časa sooča s finančnimi težavami, so decembra 2024 sprejeli odločitev o prodaji vile, s čimer so želeli zmanjšati svoj dolg. Zdaj jim je to tudi uspelo. Kaj bo KD Group, ki je znana tudi po 35 milijonov evrov težki investiciji v poslovno stanovanjski projekt Šumi, počela z vilo, še ni znano.