Kdo bo ob Janši v vrhu stranke SDS?

Danes se v Lepeni začenja tradicionalni poletni tabor SDS , ob tem pa bo ta konec tedna postalo tudi bolj jasno, koga želi predsednikše vedno ob sebi v vrhu stranke, z delom koga pa morda le ni povsem zadovoljen. Janša, ki je pred mesecem dni dobil nov štiriletni mandat predsednika stranke, bo namreč danes svetu SDS, ki je najvišji organ stranke med kongresoma, predlagal v izvolitev kandidate za podpredsednike, predsednika sveta ter generalnega sekretarja.Zdaj sta podpredsednika strankein, svetu SDS predseduje, funkcijo generalnega sekretarja pa opravlja. Glede na kritike dela interne javnosti zaradi kadrov, ki jih izbira generalni sekretar, bo zanimivo, ali se ga bo Janša morda želel znebiti.Po neuradnih informacijah je sicer Borut Dolanc v ožjem krogu napovedal, da bo s funkcije takoj odstopil, če bi ga predsednik vnovič imenoval »le« kot vršilca dolžnosti. To bi bil sicer jasen signal, da Janša s kadrovsko politiko ni povsem zadovoljen, čeprav nekateri naši sogovorniki ocenjujejo, da nobena pomembnejša kadrovska poteza ne gre mimo predsednika stranke, ne glede na njegove obveznosti, ki jih ima kot predsednik vlade. To pa je tudi razlog, da velike možnosti za odstrel Dolanca ni.Je pa morda povedno, da na pogajanjih o aktualni koaliciji ni sodeloval Dolanc, ampak je ob Janezu Janši in vodji poslanske skupinesedel, ki ga je Janša pred časom »kazensko« prestavil s funkcije generalnega sekretarja vlade na ministrstvo za notranje zadeve. Špekuliralo se je, da naj bi si dolgoletni tesni sodelavec prvaka SDS nakopal jezo s svojim delom pri obnovi kongresnega centra Brdo pred predsedovanjem Slovenije svetu EU.Za naše sogovornike bi bilo presenečenje tudi, če bi predsednik SDS predlagal zamenjavo podpredsednikov in predsednika sveta stranke. Vsi trije namreč pripadajo struji, ki je predsedniku stranke Janezu Janši pomagala graditi stranko.Trenutno dogajanje znotraj stranke je sicer videti kot tranzicija generacij, pri čemer si kadrovskega plena želi struja novih obrazov, ki jih bolj kot politika zanimajo interesi, povezani z gospodarstvom, medtem ko poskušajo stare obraze postaviti v ozadje. »Tako kot v vseh velikih strankah so struje tudi v SDS, to je jasno, a kljub strujam je vodstvo zelo enotno,« komentira dogajanje eden od sogovornikov iz vrha stranke.Da javnega nasprotovanja Janši ni in najverjetneje niti ni mogoče, kaže tudi rezultat, s katerim so delegati Janšo ponovno izvolili za predsednika stranke SDS. Zanj je glasovalo 650 delegatov, le šest jih je bilo proti. »Kot doslej bom delal po svojih najboljših močeh, da upravičim vaše zaupanje,« je v prvem odzivu po izvolitvi povedal predsednik SDS.