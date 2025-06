Kdo služi z odstrelom medvedov?

V nadaljevanju preberite:

Rjavi medved je v Sloveniji zavarovana vrsta, za katere velja prepoved lova. Ne glede na to ministrstvo za naravne vire že dve desetletji izdaja dovoljenja za odstrel na podlagi izjeme v zakonodaji, ki odstrel dovoljuje, če s preventivnimi ukrepi ni mogoče preprečiti »resne škode in zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi«. V obdobju 2020–2024 je bilo odstreljenih 939 medvedov, približno toliko, kot je trenutno celotne populacije. Za letos in do konca prihodnjega leta je ministrstvo odobrilo odstrel 206 medvedov, kar je približno tretjina populacije glede na podatke genetskega štetja s konca leta 2023 (737) oziroma petina populacije glede na oceno letošnjega spomladanskega števila (954). Več let je sicer veljalo, da pri nas živi več kot tisoč medvedov.