Kibernetski napadi na spletne strani slovenskih ustanov tudi danes

Kibernetski napadi na spletne strani državnih organov in ustanov so danes nadaljevali. Popoldne je bila tarča kibernetskega napada tudi spletna stran policije, zaradi česar je bila krajši čas nedostopna. Policija zagotavlja, da varovani podatki niso bili ogroženi. Portal 24ur je poročal, da so napadli tudi spletno stran Telekoma Slovenije.

Varnostni mehanizmi policije so kibernetski napad zabeležili in ga preprečili, so sporočili s policije. Pri napadu ni šlo za vdor, temveč za napad onemogočanja na daljavo oz. DDoS-napad. To pomeni, da so napadalci spletno mesto preplavili z množičnim prometom, ki ga običajno ustvarijo s pomočjo okuženih računalniških sistemov. Napad je bil po navedbah policije prijavljen pristojnim službam.

Po poročanju portala 24ur so bile tarča kibernetskih napadov tudi spletne strani Telekoma Slovenije, časnika Delo, državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST na ministrstvu za digitalno preobrazbo, Letališča Ljubljana, Krke, spletno mesto državne uprave gov.si in Holding Slovenskih elektrarn. Spletne strani so bile nedosegljive le za krajši čas.

»Če zelo poenostavimo – predstavljajte si, da v manjšo vaško gostilno prispe velika skupina turistov, ki s številnimi naročili popolnoma ohromijo delovanje kuhinje,« so DDoS napad ponazorili v Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT.

Ob tem so poudarili, da je napad onemogočanja tehnično precej nezahteven napad, ki ga lahko za nekaj 100 evrov vsakdo naroči na spletu. Kljub nezahtevnosti izpeljave tovrstnega napada pa je odziv nanj lahko izjemen, poudarjajo. Ker spletna stran ni dostopna, je namreč zelo opazen, kar lahko deluje kot uspešna taktika zastraševanja.