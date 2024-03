Spletne strani nekaterih državnih ustanov iz tujine še vedno niso dosegljive

Kibernetski napadi na spletne strani državnih organov so se danes, potem ko včeraj popoldne nekaj časa ni bila dosegljiva stran predsednice države Nataše Pirc Musar, nadaljevali. Med drugim niso bile na voljo strani državnega zbora in Slovenske vojske, vendar so na ministrstvu za obrambo po poročanju MMC pojasnili, da v slednjem primeru ni šlo za kibernetski napad, ampak za posodabljanje spletne strani. Na uradu vlade za informacijsko varnost sicer niso želeli navesti, katere spletne strani so bile napadene. Zaradi preventivne blokade strani osrednjih državnih institucij iz tujine še vedno niso dostopne.

Pri Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost (SI-CERT) so včeraj ob napadu na spletno stran predsednice države izvedli preventivno blokado zlonamernega prometa in zagotovili, da hekerji z napadom niso vdrli v strežnik predsednice. Pri napadu je šlo – tako kot tudi danes – za usklajeno poplavo zahtev, katerih namen je obremeniti strežnik in otežiti njegovo dostopnost, so pojasnili. Takšne tako imenovane napade DDoS odzivni centri državnih članic Evropske unije in zveze Nato spremljajo ves čas od začetka vojne v Ukrajini in ob takšnih dogodkih izvedejo običajne ukrepe za zamejitev napada.

Podrobnosti napada sicer niso znane, portal 24ur pa je poročal, da je malo pred napadom ruska hekerska skupina zaradi priključitve Slovenije češki pobudi za nabavo streliva Ukrajini Sloveniji napovedala kibernetsko vojno. Ni znano, ali sta dogodka povezana.