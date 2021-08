Kje ima strice iz ozadja Janez Janša?

V nadaljevanju preberite:

Za novimi obrazi naj bi praviloma stali strici iz ozadja; Borut Pahor je bil prvi, ki je začel govoriti o njih in o pritiskih na politike. Je Janez Janša premočen politik, da bi dovolil vplive iz ozadja? Kdo ugotavlja, da so v pomanjkanju avtoritet med levosredinskimi politiki strici iz ozadja dejavni samo na levici? Ima prvak SDS svoje botre v Vatikanu, Budimpešti in Varšavi?