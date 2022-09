Klavrni epilog zgodbe o krivicah

V nadaljevanju preberite:

»Delamo še bolje kot prej,« je zagotovila Rozana Šuštar, predstavnica podjetij Marinblu in Selea, ki se je na začetku junija znašla pod plazom očitkov o izkoriščanju delavcev in drugih nepravilnosti. Na inšpektoratu za delo so jim izdali nekaj prekrškovnih odločb, a te še niso pravnomočne, poslovanja pa jim niso prepovedali. Za podjetje Amonte, ki ima v lasti ljubljansko avtopralnico, v kateri so delali indijski delavci, ki so pričali o izkoriščanju in neprimernem ravnanju, je delovna inšpekcija izdala opozorilo glede obveznosti delodajalca pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Pri vseh treh omenjenih poslovnih subjektih vsi postopki še niso končani, so poudarili na Inšpektoratu RS za delo. Z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so nam sporočili, da je minister LUka Mesec odločitev o novem vodstvu inšpektorata že sprejel in jo bo predstavil v kratkem. V načrtu je razširjeno, tričlansko vodstvo ter nov način dela, da ne bodo, kot se je izrazil Mesec, cilj široki pregledi in navajanje statistik, ampak to, da bodo najbolj problematična podjetja bolj pod drobnogledom.