Kljub invalidnosti si želi postati oče

V nadaljevanju preberite:

M. je paraplegik postal v prometni nesreči. Sedem let se je zdravil za radi neplodnosti. Preden se mu je pred tremi leti rodila deklica, je partnerica dvakrat zanosila, obe nosečnosti sta se končali prezgodaj. V eni od treh ustanov pri nas, ki izvajajo postopke OBMP – to sta klinična centra v Ljubljani in Mariboru ter Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna –, so jima svetovali, naj se odločita za postopek s semenom darovalca. Celo odločbo državne komisije za OBPM sta že prejela. »Če bi privolila, bi bil M. prikrajšan za biološkega potomca,« pravi njegova partnerica, M. pa se strinja, da je »skupno biološko nasledstvo najbolj dragocena zmaga dolgoletnega procesa rehabilitacije«.