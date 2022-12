Kljub negotovosti začetek smučarske sezone

V nadaljevanju preberite še:

Prvi so že konec novembra letos smučarsko sezono odprli na Mariborskem Pohorju, sledile so jim Kope, ta teden pa predvidoma še Krvavec in Rogla, v Kranjski Gori so začetek preložili na 17. december. Na Voglu in Kaninu bodo naprave zagnali takoj, ko bo dovolj snega, saj so odvisni zgolj od narave, v Cerknem čakajo na ohladitev, da bodo lahko začeli zasneževati. Nekatera smučišča v sosednji Italiji odločila, da zaradi varčevanja z elektriko ne bodo imela nočne smuke ali da bodo en dan med tednom zaprta in tudi samo sezono bodo skrajšali. Preverili smo, kako bo pri nas in ali je pričakovati podražitev kart.