Ključ do uspeha desnice je mobilizacija podeželja

Nedeljske volitve v evropski parlament je poleg zmage desnice zaznamoval tudi velik delež neveljavnih glasovnic. Nabralo se jih je skoraj 31.000 oziroma 4,4 odstotka. Geograf dr. Jernej Tiran, znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, ugotavlja, da ima fenomen neveljavnih glasovnic tudi geografsko razsežnost. Največ neveljavnih glasovnic so volivci protestno oddali na zahodu Slovenije.

»Ponovno se je pokazalo, da so bile stranke levo od sredine uspešnejše v mestih, stranke desno od sredine pa na podeželju. Prve analize kažejo, da se je delitev urbano – ruralno, ki sicer že več let zaznamuje slovenski politični prostor, v primerjavi z zadnjimi volitvami v državni zbor še nekoliko poglobila,« ugotavlja Jernej Tiran. Opozarja, da so evropske volitve sicer nekoliko specifične, saj ta razmerja lahko hitro zamajejo lokalno prepoznavni kandidati, ki jih je bilo tokrat več na strani desnice.