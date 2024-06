(KOMENTAR) O psiholoških zmagovalcih in poražencih

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji, kjer desna sredina na evropskih volitvah tradicionalno zmaguje, je z rekordnimi štirimi mandati triumfirala SDS Janeza Janše. Štirje njegovi poslanci v Bruslju bodo zastopali tako zmernejšo ljudsko usmeritev kakor skrajno identitarno. Več kot trideset odstotkov glasov za SDS sta solidno dopolnili tudi NSi in SLS. Sploh zadnja se lahko pod vodstvom spitzenkandidata ozira nad parlamentarni prag na državnozborskih volitvah. Če v enačbo prištejemo še najverjetnejši projekt odpadnika iz SDS Anžeta Logarja, se jasneje izrisujejo temelji možne četrte Janševe vlade – tudi če kateri od satelitskih strank spodleti.

A predsednik Gibanja Svoboda in vlade Robert Golob ob vladnem polčasu ne meče puške v koruzo. Evropske volitve so tej stranki prinesle poraz, ki pa je bolj psihološke kot usodne narave. Gibanje Svoboda je doseglo precej slabši rezultat kot na državnozborskih, saj je izgubilo približno tretjino relativne podpore. Pri tem je treba upoštevati, da so decembra lani ratingi te stranke strmoglavili na zgolj 13,4 odstotka. Stranki novih obrazov je z dobrimi 22 odstotki na evropskih volitvah uspelo trend podpore spet obrniti navzgor.