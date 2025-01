Ponarejeni žig: Na kmetiji Kaučič jajca kokoši iz kletk označevali kot ekološka

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je danes posredovala dodatne informacije glede izrednega nadzora, ki ga je uvedla v začetku januarja v zvezi z zaščito živali na kmetiji Kaučič na območju Gornjih Ivanjcev.

Kot navajajo, je UVHVVR opravila izredni inšpekcijski nadzor registriranega obrata na področju predelave živil rastlinskega izvora, ki se ukvarja s proizvodnjo jajčnih testenin ekološkega izvora. Pri pregledu so ugotovili higiensko tehnične pomanjkljivosti.

Jajca označevali s ponarejenim žigom, uprava odredila umik

FOTO: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Poleg tega je bil, kot navajajo, opravljen nadzor nad označevanjem in pakiranjem jajc tudi v njihovem pakirnem centru za jajca in registriranem obratu, ki distribuira tudi jajca drugih dobaviteljev. Inšpektorji UVHVVR so med drugim ugotovili, da so lastna jajca označevali z oznako, ki pripada drugemu izvajalcu dejavnosti. Zavajajoče so navajali kmetijo iz Križevcev.

Jajca so bila v prometu zavajajoče označena kot kokošja jajca iz ekološke reje. Da gre za neskladje oziroma zavajanje potrošnikov, je potrdil tudi pregled pri izvajalcu dejavnosti, katerega oznaka je bila zlorabljena. Njegov žig se namreč razlikuje od ponarejenega žiga, ki je bil uporabljen v pakirnem centru, kjer je bil opravljen nadzor.

»Izvajalcu dejavnosti registriranega obrata na območju Gornjih Ivanjcev je bilo zaradi tega z ustno odločbo odrejeno, da mora nemudoma izvesti postopke umika in odpoklica za vsa jajca, ki so neustrezno označena, saj takšno ravnanje predstavlja zavajanje potrošnikov,« so še zapisali na UVHVVR.