Ko inkluzija ni le pogovorna tema, temveč tudi dogajanje

Na Kongresnem trgu in v parku Zvezda v Ljubljani bo te dni živahno, od danes do sobote že devetnajstič poteka festival Igraj se z mano, največji dogodek socialnega vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v srednji Evropi, ki ga organizirata Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije. V zbornični dvorani ljubljanske univerze pa bodo danes predstavili prvi instrument za sistematično merjenje inkluzivnosti v šolah.

Kaj to pomeni za gradnjo šolske kulture? Kdo vse bodo udeleženci festivala? Ali je skrbništvo nad odraslimi potrebno?