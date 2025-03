Razlike niso ovira, so priložnost za rast in učenje

V nadaljevanju preberite:

»Med nami je veliko ljudi s posebnimi potrebami ali omejitvami, zato je treba poskrbeti za enakovredno vključevanje ter dostop do informacij in komunikacij,« je ob današnjem dnevu inkluzije, ki ga v Sloveniji praznujemo prvič, poudaril njegov idejni oče Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) in sodelavec na pedagoški fakulteti v Kopru.

Prvi marec je za dan, katerega glavni namen je uresničevanje poslanstva vključujoče družbe za vse, vlada razglasila 29. novembra lani. Pobudo zanj sta ministrstvu za vzgojo in izobraževanje (MVI) dali Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem in ZDGNS. Ta dan pa je pomemben tudi na mednarodnem področju, saj so ga Združeni narodi pred desetimi leti razglasili za dan ničelne diskriminacije.

»Poslanstvo vključujoče družbe ni samo v sistemskih rešitvah za vse tiste, ki imajo različne omejitve, temveč je tudi v tem, da vsi dojamemo pomen vključevanja in sodelovanja na vseh področjih življenja, dela, zaposlovanja, izobraževanja, zdravstvenega in socialnega varstva, dostojnega staranja in še bi lahko našteval,« poudarja idejni oče dneva inkluzije Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) in sodelavec na pedagoški fakulteti v Kopru. Dan inkluzije bo v naši družbi dosegel namen, ko bomo inkluzijo ponotranjili vsi, jo živeli in oddajali energijo sodelovanja, medsebojnega poslušanja in sprejemanj. sprejemanja.