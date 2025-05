Ko je diplomacija nevidna, opravlja svojo nalogo

V nadaljevanju preberite:

Ob današnjem dnevu slovenske diplomacije zunanja ministrica Tanja Fajon poudarja, da cilji Slovenije ostajajo enaki: prizadevanje za učinkovit multilateralizem, ki še vedno predstavlja najboljšo rešitev in najboljši način za uveljavitev miru, varnosti in napredka, še posebno za države z omejenimi političnimi, diplomatskimi, gospodarskimi in drugimi viri.

Zunanjo politiko prejšnje vlade Janeza Janše je zaznamoval obrat v višegrajsko zunanjo politiko, ključni fokus sedanje vlade pa je nestalno članstvo Slovenije v varnostnem svetu. »Prepoznani smo kot načelna, odgovorna in spoštovana članica, ki je v mednarodni skupnosti prepoznana ter s svojimi stališči in aktivnostmi krepi ugled zahodnih držav. Utrdili smo se kot močan glas, ki argumentirano opozarja na kršitve mednarodnega prava, mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic,« izpostavlja zunanja ministrica Tanja Fajon.

»Projekt še ni končan, nehvaležno je ocenjevati vnaprej. Velikih diplomatskih zmag nisem zaznal, veliko je bilo protokolarnih dogodkov, ki pa v svojem bistvu ne krepijo zunanjepolitične teže Slovenije. Na prvi pogled se zdi, da bo obdobje predvsem – minilo,« ocenjuje njen predhodnik na položaju zunanjega ministra Anže Logar.

»Na prvo žogo se zdi, da je članstvo Slovenije v varnostnem svetu dejansko javnosti nevidno, kar je dobro, ker to pomeni, da diplomacija opravlja svojo nalogo tako, kot jo mora,« ocenjuje profesor diplomacije na ljubljanski FDV dr. Boštjan Udovič.